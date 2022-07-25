​​​​​​​مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي ينصب خيمة اعتصام في منبج تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

وحضر خيمة الاعتصام علماء الدين الإسلامي وخطباء وأئمة المساجد في مدينة منبج وريفها، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات ولجان الإدارة المدنية الديمقراطية ولجان الداخلية ومجلس العدالة الاجتماعية والشبيبة الثورية، وذلك أمام مبنى مجلس حزب سوريا المستقبل سابقاً وسط المدينة.

وبدأت فعاليات خيمة الاعتصام بإلقاء الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو كلمة قال فيها: "نجتمع في هذه الخيمة لنعلن عن استنكارنا لتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا، مطالباً المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على هذه المناطق حتى نستطيع ردع أطماع الاحتلال التركي، فتركيا كانت دائماً تلبس عباءة الدين الإسلامي، وهنا نسأل، مَن يقتل الأطفال ويشرد النساء وينتهك الحرمات، هل هذه من تعاليم الإسلام؟".

فيما أشار الإداري في لجنة الاقتصاد في منبج، عبدو علي العبو خلال كلمة "النظام التركي يعكر صفو الحياة الهادئة في مناطقنا، وذلك من خلال الانتهاكات والتهديدات المتكررة تحت أنظار المجتمع الدولي".

هذا وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام إلى يوم غد الثلاثاء ليشارك فيها أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجالس والخطوط.

(أ ق/د)

ANHA