​​​​​​​مؤتمر الكرد الدولي يطالب بإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان

اختتم المؤتمر الدولي السابع عشر والذي عقد في البرلمان الأوربي ببروكسل، أمس الخميس، والذي استمر ليومين، بجملة من المخرجات التي تطرقت في بدايتها للزلزال الذي ضرب منطقة مرش وبينت أن سبب الخسائر الفادحة التي خلفها كانت نتيجة سياسات الإيجار والنظام التسلطي الذي يتبعه أردوغان في تركيا.

يجب أن يكون وقف العمليات العسكرية ثنائي

كما بين أن عملية إيقاف العمليات العسكرية التي أعلنها حزب العمال الكردستاني يجب أن تكون ثنائية الجانب، وذكر المؤتمر أن طلب إغلاق حزب الشعب الديمقراطي غير مقبول ويجب على المعارضة التركية أن تظهر موقفها من هذه القضية.

يجب اتخاذ موقف واضح ضد إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي

كما طُلب من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا إظهار موقف واضح ضد إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، كما تطرق للعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان على أنها غير قانونية؛ مطالباً بفتح بوابة إمرالي على الفور.

يجب إنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

كما دعا من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وخاصة لجنة مناهضة التعذيب إنهاء الوضع غير القانوني في إمرالي والسماح للمحامين بالذهاب إلى إمرالي.

يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا

كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتطرق للهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي بالمسيّرات ضد المنطقة ومخمور وشنكال مشدداً على ضرورة وقف تلك الهجمات بشكل فوري.

يجب التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية

واستُذكر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا، داعياً الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب

وذكّر المؤتمر بمسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في اتفاقية لوزان الموقعة قبل قرن، وطالب بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب؛ من أجل حل المشكلة الكردية.

وفي ختام المؤتمر، اُكد على دعم مقاومة شرق كردستان وإيران التي تستمر بشعار "المرأة، الحياة، والحرية".

(م ش/أ)