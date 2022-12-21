​​​​​​​مؤتمر الإسلام الديمقراطي يطالب المؤسسات الدينية العالمية بالتحرك ضد العزلة على القائد أوجلان

في ظل استمرار الفعاليات المنددة بالعزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية الفاشية على القائد عبد الله أوجلان، أصدر مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، قرئ أمام مقر المؤتمر في حي الخليج بمدينة قامشلو، من قبل عضو المؤتمر عبد الله الدوشو.

وجاء في مستهل البيان: " يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنّما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) ويقول في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)

تابع البيان "على الرغم من استمرار الدولة التركية في هجماتها العسكرية الهمجيّة بمختلف أشكالها ضد المواطنين في شمال وشرق سوريا وفرضها للعزلة على القائد أوجلان، لا تزال المؤسسات الدوليّة العالميّة والمؤسسات الدينيّة مستمرة في صمتها، ولم تبدِ أي موقف حيال هذه الهجمات التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي".

شدد البيان على ضرورة الضغط على لجنة مناهضة التعذيب الأوربية للإدلاء ببيان توضح خلاله الوضع الصحي للقائد وإفساح المجال لرؤيته من قبل محاميه وعائلته.

دعا البيان "كافة المؤسسات الدوليّة المعنية والأمم المتحدة وخاصة المؤسسات الدينيّة العالميّة لإبداء موقف واضح وحقيقي يليق بالمبادئ الإنسانيّة والدينيّة والمواثيق الدوليّة لرفع العزلة عن القائد أوجلان".

واختتم البيان بترديد شعار "ارفعوا العزلة عن القائد أوجلان".

(كروب/آ)

ANHA