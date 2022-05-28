​​​​​​​مؤتمر الحوار العربي - الكردي ينطلق غداً في العاصمة اللبنانية بيروت

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد سبل لتعزيز العلاقات بين الكرد والعرب في ظل التحديات والتهديدات المشتركة، ويشارك فيه عدد كبير من الشخصيات اللبنانية والسورية والفلسطينية والأردنية والعراقية والكردية وغيرها من دول أخرى.

ويبدأ المؤتمر بدقيقة صمت، والنشيدين الوطنيين اللبناني والكردي، ثم كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبرقيات تهنئة.

وسيكون المؤتمر عبارة عن جلستين، الأولى تبدأ في تمام الساعة 10:30 وتضم عدة محاور "تاريخ العلاقات الكردية - العربية والوجود الكردي في لبنان تاريخاً وراهناً، السياسات الاستعمارية والتدخلات الإقليمية، تأثير ذهنية وأدوات الدولة القومية على العلاقات العربية -الكردية" قبل أن تنتهي هذه الجلسة بنقاشات حرة.

فيما تبدأ الجلسة الثانية في الساعة الواحدة وتشمل المحاور التالية "التضامن ووحدة المصير بين الشعوب في مواجهة التحديات، ثقافة العيش المشترك وأخوة الشعوب، دور المرأة المحوري في دمقرطة المجتمع، الحلول والمشاريع المقترحة: دولة المواطنة ومشروع الأمة الديمقراطية" قبل أن تنتهي هذه الجلسة أيضاً بنقاشات حرة.

وينتهي المؤتمر بإلقاء البيان الختامي، ودعوة الحضور إلى مأدبة غداء.

يذكر أن فعاليات مؤتمر الحوار العربي - الكردي، هو تتمة لمؤتمرات عدة عقدت في دول عربية أخرى، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، بعنوان "العرب والكرد… الحوار طريق المستقبل المشترك".

(ز غ)

ANHA