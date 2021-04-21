أخبار عاجلة!​​​​​​​مُسيّرة تركية تقصف قرية عين دقنة في الشهباء

​​​​​​​مُسيّرة تركية تقصف قرية عين دقنة في الشهباء

قصفت مُسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية عين دقنة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-04-21T09:54:00 مركز الأخبار

ولم ترد معلومات ما إذا كان هناك خسائر بشرية أو مادية.

(س ر)

ANHA


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