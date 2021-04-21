مُسيّرة تركية تقصف قرية عين دقنة في الشهباء قصفت مُسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية عين دقنة في مقاطعة الشهباء. خبر 21 نيسان 2021, الأربعاء - 09:54 2021-04-21T09:54:00 مركز الأخبار ولم ترد معلومات ما إذا كان هناك خسائر بشرية أو مادية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً طلعت يونس: لا بد من تمديد حظر التجوّل الكلي شدد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذ... قوى الأمن الداخلي تتقدم في حي الطي مركز انطلاق هجمات "الدفاع الوطني" تقدمت قوى الأمن الداخلي داخل حي الطي في مدينة قامش... TEV-DEM عن تهديدات الحكومة العراقية لشنكال: فرمان جديد وخدمة للاحتلال التركي قالت حركة المجتمع الديمقراطي إن تهديدات الحكومة ا... الموقع القديم