​​​​​​​مؤسسة إكثار البذار في الرقة توزع بذور القمح والأسمدة للجمعيات الزراعية

تحضيراً للموسم الشتوي، بدأت مؤسسة إكثار البذار، بتوزيع البذور والأسمدة، على الجمعيات الزراعية في مدينة الرقة وريفها.

وصل عدد الجمعيات الزراعية في مدينة الرقة وريفها 145 جمعية مرخصة، ستستلم جمعيها البذور والأسمدة من المؤسسة وستقوم بتوزيعها على كافة المزارعين فيما بعد.

وحددت لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني الخطة الزراعية للموسم الشتوي وقدرتها بنسبة 65% من الأراضي الزراعية في مدينة الرقة وريفها، وتم تخصيص 30 كغ من القمح الطري للدونم الواحد، و32 كغ من القمح القاسي للدونم الواحد، و50 كغ من الأسمدة للدونم الواحد، بالإضافة إلى دعم المزارعين الذين يعتمدون على الآبار لري أراضيهم بمادة المازوت.

وبلغت المساحات المروية المعتمدة مباشرة على قنوات الري في مدينة الرقة وريفها 93 ألف هكتار والأراضي التي يتم ريها عبر استجرار المياه بواسطة المحركات 1900هكتار، و1400هكتار يتم ريها عن طريق الآبار الارتوازية.

في هذا الصدد، قال مدير مؤسسة إكثار البذار في الرقة، صالح بوزان، "إن المؤسسة بدأت بتوزيع عقود إكثار البذار منذ عدة أيام وتعد هذه العقود بمثابة تحسين لجودة نوعية القمح الذي يزرع في المنطقة وباشرت المؤسسة بتوزيع البذار المحسن اليوم وتم تسليم البذار لأول جمعية فلاحية".

وأضاف "لدينا 14 نوعاً من القمح بشقية القاسي والطري".

وأوضح بوزان "يوجد لدى المؤسسة فئتين من البذار واحدة تسمى إكثار البذار وهذه تعني توقيع عقود مع عدد من المزارعين في المنطقة ويتم دعمهم بالأسمدة والبذور بعد دراسة نجريها في أرض المزارع إن كانت صالحة ونظيفة لزراعة هذا النوع من البذار ويباع للمزارعين بسعر 2500ل.س للكيلو الواحد".

وأكمل "أما النوع الثاني فهو البذار المحسن ويتم توزيعه على المزارعين والجمعيات الزراعية وهذا يتم إنتاجه من أصناف إكثار البذار من الأعوام الماضية ويتم تسليمه بسعر 2300ل.س للكيلو الواحد".

بّين بوزان "في الموسم الحالي قمنا بزيادة عدد عقود إكثار البذار إلى 1000عقد بمساحة نحو 35 ألف دونم في المنطقة وهذا من أجل زيادة كمية البذور المحسنة في الأعوام القادمة وخصصنا لهذه المساحة ما يقارب 1200طن لتوزيعها على المزارعين".

وأكد في ختام حديثه، "سنعمل على توزيع كافة الكميات الموجودة لدينا من القمح على المزارعين مع إمكانية زيادتها إذا لم تكفِ المزارعين".

(أ ع/خ)

ANHA