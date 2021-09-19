​​​​​​​مؤسسة عوائل شهداء الشدادي تدين جريمة اغتيال شكري سرحد

وجاءت الإدانة في بيان قرأته عضوة مؤسسة عوائل الشهداء، صابرين الطراف، أمام المؤسسة في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا، في تعليق على جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد في مدينة السليمانية بباشور، الجمعة.

وجاء في البيان: "لم يعد خافياً على أحد أساليب الدولة التركية وعملائها، في حصد أرواح القادة والمناضلين وبأقذر الطرق خسّةً، للنيل من منجزات الشعب الكردستاني ووضع العراقيل لمنعه من تحقيق أمانيه الوطنية، التي ضحّى من أجلها آلاف الشهداء".

وأضاف البيان: "الفاشية الطورانية بنت مجدها على إنهاك شعوب المنطقة ومحاربة منجزات الشعوب، بكل ما أوتيت من قوة. وبهذه الوحشية وخلال عقود خلت، استطاعت الطورانية إخفاء معالم أكثر الشعوب عراقة في الشرق الأوسط، من خلال المجازر والتهجير والقتل وحرق القرى والمدن واتباع سياسات الحرب الخاصة بكافة أشكالها".

وتابع البيان "أمام هذه الوحشية صمد الكرد مستندين على نضالهم، ومستمدّين العزيمة من شرعية قضيتهم التاريخية، وقاموا طيلة العقود الماضية بتقديم الآلاف من الشهداء. وحققوا منجزات على جميع الصعد، ما جعل العدو يفقد صوابه ويستخدم كل أنواع التكنولوجيا في سبيل محو شعبنا من الوجود، أمام مرأى من العالم ومنظماته الحقوقية الخرساء".

ونوّه البيان إلى أن أردوغان رفع من أساليب حربه، ومنها اغتيال المناضلين الوطنيين. وكان آخرها اغتيال الشهيد شكري سرحد، في باشور (جنوب كردستان)، عن طريق الاستخبارات التركية وعملائها المأجورين".

وأضاف البيان: "لقد هزّنا من الأعماق نبأ استشهاد شكري سرحد، الذي قضى أكثر من أربعين عاماً من عمره في خدمة قضية شعبة العادلة".

وتعهدت عوائل الشهداء في البيان للشهيد ورفاق دربه، بأنهم سيمدّون الثورة خلف رايته بخيرة أبنائهم، وأنه سيخرج المئات حاملين اسم شكري، ليبرهنوا للعدو بأنهم يكبرون بالشهادة ويخلقون النصر المؤزر.

ودعا البيان سلطات باشور بالكشف السريع عن ملابسات الجريمة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وعدم السماح بأن تكون باشور ملعباً للاستخبارات التركية.

وناشدت مؤسسة عوائل الشهداء في ختام البيان، المجتمع الدولي، للضغط على تركيا للحدّ من عبثها بأمن الشعوب ومنجزاتهم.

(ب د/ أ م)

ANHA