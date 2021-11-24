​​​​​​​مؤسسة عوائل الشهداء في تل تمر تعقد كونفرانسها السابع وتتخذ جملة من القرارات

انطلقت اليوم فعاليات الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة وذلك تحت شعار" بحرب الشعب الثورية سنهزم الاحتلال وفاشية الدولة التركية" وذلك في مؤسسة عوائل الشهداء بمركز الناحية، وبحضور العشرات من عوائل الشهداء وممثلي المؤسسات المدنية في المنطقة.

وبدأ الكونفرانس الذي عقد في الصالة المزينة بصور الشهداء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء تلتها كلمة الافتتاحية من قبل حمدية محمد كوتي والدة الشهيدة جيندا، لترحب في بداية حديثها بالحضور وتبارك هذا الكونفرانس على عوائل الشهداء والقائد أوجلان.

وأشارت والدة الشهيدة جيندا في كلمتها بالقول:" انعقاد هذا الكونفرانس لعوائل الشهداء هو بفضل أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم على طريق فلسفة وفكر القائد أوجلان، ونحن من هنا نعاهد الجميع بأننا سنكون على درب الشهداء ولن نتركه مهما حصل، وسنصل إلى أهدافنا التي استشهد من أجلها أبناؤنا".

وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية تم قراءة توجيهات القائد أوجلان من أجل عوائل الشهداء من قبل والد الشهيد سعد محمد سعيد شيخموس.

تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم القوات العسكرية ألقتها القيادية في مجلس تل تمر العسكري جيجك زاغروس، وبعدها كلمة باسم حركة مؤتمر ستار ألقتها مادلين العبيد، لتليها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها إدريس نعمو.

الكلمات بمجملها هنأت بداية انعقاد الكونفرانس السابع لمؤسسة عوائل الشهداء في الناحية، وتحدثت عن تضحيات الشهداء الذين كانوا سبباً في حماية المنطقة وتحريرها والدفاع عنها من جميع الهجمات التي تطال المنطقة، والأمن والأمان الذي تنعم به المنطقة".

وأكدت الكلمات بأنه بفضل الشهداء باتت ثورتنا ثورة كرامة ونعتز بها أمام العالم أجمع كون أبناء المنطقة وهؤلاء الشهداء كانوا سبباً في دحر الإرهاب ومواجهة الاحتلال والهجمات.

وطالبت الكلمات في نهايتها" بأنه يتوجب على عوائل الشهداء مساندة قواتهم وإدارتهم بروح حرب الشعب الثورية ليستطيعوا حماية مكتسبات أبنائهم الشهداء الذين استشهدوا من أجلها ولحماية المنطقة من الهجمات".

وفي إطار الكونفرانس وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات قرئ تقرير مجلس عوائل الشهداء ومجلس عوائل الشهداء الآشور على مدار عامين أمام الحضور من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء الآشور مناف العبيد.

وافتتح بعدها باب النقاشات أمام الحضور وتم خلالها الاستماع لمطالب عوائل الشهداء والصعوبات التي يواجهونها.

ليتم بعدها اتخاذ 15 قراراً سيتم العمل عليهم مستقبلاً وتخص القرارات الاهتمام بأوضاع عوائل الشهداء وزيارتهم بشكل دائم بالإضافة لافتتاح دورات تدريبية، والعمل من أجل حرية القائد أوجلان، وحماية مكتسبات الثورة، والسير على خطا أبنائهم الشهداء.

وبعد قراءة القرارات من قبل الديوان بدأت الانتخابات لتشكيل مجلس جديد لمؤسسة عوائل الشهداء في المنطقة ليكونوا على اطلاع دائم على أوضاع عوائل الشهداء، ومن خلال الانتخابات تم ترشيح 11 شخصاً من مركز المدينة وبلداتها ليكونوا إدارة للمجلس.

واختتم الكونفرانس بالإدلاء بالقسم من قبل الإدارة الجديدة التي انتخبت وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو لحرية القائد أوجلان.

وعلى هامش الكونفرانس التقت وكالتنا بالرئاسة المشتركة لمديرية شؤون الشهداء بإقليم الجزيرة لينا يوسف لتهنئ في بداية حديثها الكونفرانس السابع للمؤسسة في تل تمر، ولتشير إلى أنه تم عقد 11 كونفرانساً لمؤسسات عوائل الشهداء قبل تل تمر وهم مستمرون بعقدها في مناطق إقليم الجزيرة وذلك بهدف خدمة عوائل الشهداء والقيام برعايتهم.

وأوضحت" بأن هناك قرارات سوف تتخذ في هذا الكونفرانس، وتم الإقرار بأغلبية الكونفرانس بحماية القائد وزيارة عوائل الشهداء وحماية المنطقة ومكتسباتها، والشعار الذي تنطلق تحته الكونفرانسات، هو لدحر الاحتلال التركي الذي بات يهاجم المنطقة بشكل مستمر".

واختتمت حديثها بالقول" بعد الانتهاء من انعقاد الكونفرانسات في المناطق والنواحي سيكون هناك مؤتمر عام لجميع مجالس عوائل الشهداء لتصديق القرارات التي اتخذت في الكونفرانسات التي تم عقدها".

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ANHA