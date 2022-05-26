​​​​​​​مؤسسة الطاقة والاتصالات في الشدادي تنهي صيانة أبراج الكهرباء المنهارة وتعيدها إلى الخدمة

أعادت الورشات ليلة أمس، ثمانية خطوط رئيسة إلى الخدمة عقب الانتهاء من صيانة الأبراج المنهارة بفعل العاصفة الغبارية التي ضربت المنطقة الواصلة بين منشأة توليد كهرباء الجبسة ومحطة تحويل الشدادي بعد انقطاع دام أسبوعين متتالين.

كانت العاصفة الغبارية التي ضربت مناطق إقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا، الأسبوع الماضي، قد تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة، التي تتغذى من محطة توليد طاقة الجبسة في ناحية الشدادي.

تحصل مدينة الشدادي وريفها على الكهرباء من محطة توليد الجبسة وتغذي ثمانية خطوط بالتيار الكهربائي بواقع 6 إلى 8 ساعات بشكل يومي.

(ب د/ ف)

ANHA