​​​​​​​مؤسسة الدفاع الحقوقية: سنعمل مع أبناء المنطقة لتوثيق الجرائم التركية

نظمت مؤسسة الدفاع الحقوقية في مقاطعة الحسكة اجتماعاً، اليوم، لأعضاء المؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي في ناحية تل تمر وذلك بهدف اطلاعهم على أعمال المؤسسة وأهدافها في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال توثيقهم للانتهاكات التركية ومرتزقتها لإيصالها إلى لجهات الدولية.

بدأ الاجتماع بتعريف المؤسسة وعملها وهدفها من قبل الإداريّ في مؤسسة الدفاع الحقوقية عكيد إبراهيم، كما تطرق إلى كيفية إيصال صوت المجتمع إلى الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، وكيفية توثيق الانتهاكات في المنطقة كونها تقع على خطوط التماس.

وفي لقاء مع وكالة أنباء "هاوار" قال عكيد إبراهيم، إن مؤسستهم تم افتتاحها منذ قرابة العام مع بدء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

وبيّن إبراهيم، أن الهدف منها توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقة من يسمّون بـ"الجيش الوطني السوري" بحق المدنيين العزل وأبناء المنطقة، وإيصالها إلى الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية.

ولفت إبراهيم إلى أنهم يعملون مع ضحايا الحرب، ومن ضمنهم النازحون والمهجّرون لإيصال صوتهم إلى المحاكم الدولية والجهات المعنية بالانتهاكات التي تحصل في سوريا.

وعن الهدف من الاجتماع، قال إبراهيم "هدفنا من الاجتماع هو تعريف عمل مؤسستنا بالأهالي، بالإضافة إلى مساعدتهم كونهم في مناطق التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأضاف "شرحنا للحضور كيفية إيصال صوتهم إلى الدول الخارجية وتوثيق الجرائم بحق المرأة على وجه الخصوص".

ونوّه عكيد إبراهيم، في نهاية حديثه قائلاً "نعمل الآن لنكون صلة وصل بين المدنيين المعرّضين للانتهاكات والجهات الدولية والمنظمات الحقوقية".

(هـ ن)

ANHA