​​​​​​​مؤسسات ثقافية في روج آفا: تبعية الحزب الديمقراطي تفتح الطريق أمام احتلال جديد

وأصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة بياناً مشتركاً حول مخططات القوى المتسلطة ضد كردستان بشكل عام.

وقرئ البيان أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو من قبل عضوة حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، زيلان مجيد.

وتطرق البيان بداية إلى التطورات في كردستان والعالم، وذكر أن هناك مساعٍ من قبل القوى المهيمنة إلى إعادة تصميم المنطقة وتثبيت وجودها، وأضاف: "مما لا شك فيه أن التداعيات الكبيرة سوف تحدث في كردستان، وذلك بسبب انتشار صدى القضية الكردية، وكذلك حالة التعايش المشترك بين المكونات في ظل مشروع الأمة الديمقراطية وأفكار القائد آبو التي أصبحت بمثابة الحل لجميع المشاكل في العام، وهذا الأمر لا يروق للقوى المهيمنة، لذلك فتحت الأبواب أمام هجمة كبيرة وشرسة".

البيان أشار إلى تزامن الهجمات ضد الشعب الكردي بدءاً من حصار الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء من قبل حكومة دمشق، وكذلك هجمات الدولة العراقية ضد شنكال، وهجمات الدولة التركية المتواصلة على مناطق زركان وتل تمر وعين عيسى، ومؤخراً هجمات جيش الاحتلال التركي على مقاتلي الكريلا في جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف: "من الواضح أن تزامن جميع هذه الهجمات يشير إلى أن هناك خطة شاملة تستهدف إرادة الشعوب، وبشكل خاص تستهدف إرادة الكرد الأحرار، والهدف من هذه الهجمات إنقاذ فاشية حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية، وإنقاذ النظام الرأسمالي من الأزمة التي يعيشها في القرن الحادي والعشرين".

وأنهت المؤسسات والحركات الثقافية والفنية بيانها بالقول: "على هذه الأسس فإننا سوف نفشل هذه المخططات الاحتلالية، من خلال تصعيد نهج وثقافة المقاومة في جميع أنحاء كردستان وخارج الوطن. وكذلك من خلال مبادئ حرب الشعب الثورية والإيمان بثقافة الأمة الديمقراطية. بهذه المقاومة سوف ندحر نهج الخيانة وسنكون في خندق واحد مع مقاتلي الكريلا في جميع أنحاء كردستان".

(ك)

ANHA