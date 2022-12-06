​​​​​​​مؤسسات تعليمية تدين استهداف سيارة للمعلمين في قامشلو

على خلفية تفجير عبوة ناسفة بسيارة للمعلمين، في مبنى لهيئة والتربية والتعليم في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة، أدلى اليوم معلمو ناحية عامودا، وإدارة المدارس في ناحية تربه سبيه، وإدارة المدارس في ناحية تل براك، وطلبة بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، ببيانات منفصلة، أدانوا خلاله هذا الفعل الذي وصفته هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة بـ"الهجمة".

عامودا

وتجمع العشرات من معلمي ناحية عامودا وطلبتها أمام إدارة المدارس في الناحية، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، أدان خلاله استهداف سيارة للمعلمين في مدينة قامشلو، أمس الإثنين.

البيان الذي قرئ من قبل المعلمة جيهان حبيب، ركز في مضمونه على أن هيئة التربية والتعليم واحدة من المؤسسات التي تسخر كل طاقتها من أجل تخريج الأجيال الحرة وبناء مجتمع حر وديمقراطي.

وبيّن أن الاحتلال التركي والعملاء يسعون بجميع الأشكال إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

تربه سبيه

كما استنكرت إدارة المدارس في ناحية تربه سبيه استهداف المواطنين والمؤسسات التعليمية، خلال بيان قرئ باللغتين العربية من قبل الإدارية في المجمع سميحة رمضان عثمان وباللغة الكردية من قبل الإداري فنر شاكر حسين.

وأهاب البيان بجميع مكونات شمال وشرق سوريا بالوقوف يد واحدة ضد الهجمات التي تستهدف المواطنين والمنشآت الخدمية.

ولفت أن التفجير الذي استهدف سيارة للمعلمين في قامشلو يهدف إلى ضرب العملية التعليمية ونهضة المنطقة.

تل براك

في السياق نفسه أدلت إدارة المدارس في ناحية تل براك، ببيان قرئ من قبل الإداري في إدارة المدارس في الناحية، محمد الزيدان.

وقال البيان في مستهله: "إذا كانت التهمة الموجهة لنا في شمال وشرق سوريا بأننا نشكل خطراً على دول الجوار فما هو الخطر الذي شكلناه؟ هل نحن قتلنا الأطفال؟ وهل نحن مَن حرم الأطفال من مدارسهم؟ وهل نحن من هجّر الأبرياء؟"

ومضى مضيفاً "إذا أردنا ان نحصل على إجابة على كل هذه التساؤلات سنجدها واضحة وجلية في ممارسات العدوان التركي الغاشم على المناطق الآمنة في شمال وشرق وسوريا مستغلة التوازنات الدولية".

واختتم البيان "من هذا المنبر (منبر العلم والثقافة) نؤكد وقوفنا والتزامنا بما ضحى من أجله شهدائنا (شهداء العزة والكرامة) وجرحى الشرف والإباء وبأننا سنسير قدماً حتى تحقيق أهدافنا بالعيش الحر الكريم".

رميلان

أما في بلدة رميلان فقد أدلى معلمو وطلبة ثانوية الشهيدة شيلان ببيان قرئ من قبل الطالبة روان أحمد، نددوا خلاله بالتفجير.

وقال البيان إن هجمات الاحتلال التركي يتّمت صغاراً وأبكت أمهاتاً ودمرت منازلاً وحاربت سبل العيش في مناطقنا، وتابع "طائراتهم تحمل حقدهم الدفين ضد شعبنا بكل مكوناته".

وأوضح البيان أن المتربصين بالمنطقة ومن بينهم دولة الاحتلال التركي "أصبحت تحارب القلم والعلم الذي يكشف خداعهم وكذبهم فطالت جرائمهم سيارة تقل أعضاء هيئة التربية والتعليم".

واختتم البيان بالقول "من هذا المنطلق نطالب الرأي العام بإيقاف الهجمات على مناطقنا التي تقتل بسمة الأطفال وتنشر الجهل وتشرد شعب بأكمله".

(كروب/س ر)

ANHA