​​​​​​​مؤسسات صحيّة: لدينا مخاوف من تكرار تسميم القائد عبد الله أوجلان

أدلت هيئة الصحّة واتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة ببيانٍ مشترك بشأن وضع القائد عبد الله أوجلان، وقُرئ أمام مبنى هيئة الصحّة في إقليم الجزيرة والكائن في مدينة قامشلو، بحضور الكوادر والطواقم الطبيّة،

قرأ البيان نائبا الهيئة باللغة العربيّة هدية عبد الله والكردية يوسف أحمد.

سلّط البيان الضوء على العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتساءل عن وضعه الصحّي، ولفت إلى اعتقال القائد أوجلان في ظلّ ظروف صعبة في سجن إمرالي منذ 24 عاماً وعدم ورود أي معلومات عنه منذ 28 شهراً.

وأشار إلى أنّ انتهاك دولة الاحتلال التركي لحقوق الإنسان بمحاولتها منع وصول أي معلومات عن القائد، بالقول: "تنصّ القوانين الدوليّة على أنّ حق الحياة وحقّ التمتع بصحّة جيّدة هما من أهمّ الحقوق، لكن وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام أيضاً فإنّ القائد أوجلان يعاني من ظروف لا إنسانيّة ويُهدّد بالتسميم. وهذا يعني أنّ صحته في خطر كبير".

وأشار البيان إلى أنّه ثبُت فيما مضى وخلال تحليل عينةٍ من شعر القائد بوجود علامات تسمّم، وتابع بالقول: "نتخوف من أنّه جرى تكرار حادثة التسميم مجدّداً، فمقاربات دولة الاحتلال التركي حيال القائد تشير إلى إمكانية قيامها بتسميمه مجدّداً من خلال الأدوية أو الطعام أو الشراب".

وناشد البيان المؤسسات والهيئات الصحيّة العالمية وجميع الأطباء الذين يتمتّعون بالأخلاق والمبادئ المهنيّة وكافة منظمات حقوق الإنسان ودعاهم إلى اتّخاذ موقفٍ حيال وحشيّة دولة الاحتلال التركي.

(س ب/ر)

ANHA