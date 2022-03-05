​​​​​​​مؤسسات نسائية تقيم حفلاً فنياً في قامشلو بمناسبة 8 آذار

أقامت منظمة شاويشكا النسائية، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، شبكة قائدات السلام، مركز آشتي ومنظمة روز، احتفالية في مدينة قامشلو بمناسبة الـ 8 من آذار اليوم العالمي للمرأة. شاركت فيها ممثلات عن قوى الأمن الداخلي – المرأة، وممثلات عن المؤسسات النسائية, وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو.

بدأت الاحتفالية بكلمة لعضوة شبكة قائدات السلام ساجدة سمو التي أشادت بدور المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا على مدى 10 أعوام من الثورة، كما نوهت إلى أن النساء هن الأكثر تضرراً من الحرب في سويا. وقالت إن النساء في شمال وشرق سوريا يساهمن في مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والسياسية، وذلك بفضل نظام الإدارة الذاتية وبفضل الأمن المستتب في المنطقة.

واستمرت الاحتفالية بإلقاء مجموعة من القصائد من قبل الشاعرات مريم تمر، نارين متيني ولورين صبري. بالإضافة إلى عرض فيلم بعنوان 8 آذار.

وانتهت الاحتفالية بتقديم مجموعة من الأغاني من قبل الفنان بهاء شيخو وفرقة الشهيدة ساكنة.

(sb)

ANHA