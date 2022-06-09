​​​​​​​مؤسسات مجتمعية في شمال وشرق سوريا تدين الهجمات والتهديدات التركية

أدلى اليوم، مجلس ناحية تل براك بحضور المؤسسات المدنية والعسكرية والعشرات من أهالي الناحية ببيان إلى الرأي العام، بصدد ما تتعرض له شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع من هجمات وتهديدات من قبل الاحتلال التركي.

قرأت البيان الإدارية في مؤتمر ستار، حنان سليمان. حيث أدان واستنكر تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع هجماتها المستمرة على مناطق الدفاع المشروع (زاب ومتينا وآفاشين).

أشاد البيان بالمقاومة البطولية لقوات الكريلا وخاصة المقاتلات اللواتي ضربن أروع الأمثلة في البطولة والنضال، في وجه الاحتلال التركي وهجماته التي تطال الشيوخ والأطفال والنساء.

واختتم البيان بالحث على مواصلة النضال والتكاتف من أجل تحقيق النصر، وقال: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا سوف نكون يداً واحدة في وجه هذا الاحتلال ولن نسمح له بالتمادي على خيراتنا، وسوف تستمر مقاومتنا وسنبقى على أرضنا. هنا ولدنا وسنموت هنا".

عين عيسى

في السياق نفسه، أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة كري سبي ببيان اليوم الخميس.

حضر البيان الذي ألقي عند دوار البلدية، وسط الناحية من قبل عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية بمقاطعة كري سبي، روشن علي، العشرات من أعضاء الحركة في مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

ندد البيان في بدايته، بالهجمات التركية على جبال كردستان، التي تحاول الدولة التركية من خلال احتلالها كسر إرادة مقاومة مقاتلي حركة التحرر الكردستانية التي تتصدى لهذه الهجمات.

لفت البيان إلى أن مقاومة آفاشين ومتينا أصبحت نبراساً للمقاومة ضد المحتل التركي الذي يطمع بشن هجوم جديد على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع هجماته الاحتلالية في باشور كردستان، وذلك بهدف احتلال الأراضي.

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء هذه الهجمات التي تشن على حساب دماء الأبرياء وتهجيرهم من مدنهم وقراهم الآمنة.

كما أشادت حركة الشبيبة الثورية في ختام بيانها، بمقاومة حركة التحرر الكردستانية في وجه أطماع المحتل التركي بمناطق الدفاع المشروع، وأكدت على مساندتها واصطفافها مع مقاومتهم.

حلب

واستنكرت أمهات السلام في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب التهديدات والهجمات التركية والمتحالفين معها من الخونة، وذلك خلال بيان، حضر إلقاءه العشرات من أمهات السلام وعوائل الشهداء.

قرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود من قبل والدة الشهيد شيروان، رغدة إيبش.

جاء في نصه: "بجهود وعظمة روح الأمهات واصلت البشرية تقدمها نحو بناء كيانها الاجتماعي الراقي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، رغم ظهور بعض العراقيل التي واجهتها البشرية من طرف بعض الأنانيين، التي تحولت فيما بعد إلى مجموعات مرتزقة عالمية. إلا أن البشرية استطاعت تطوير وتشكيل ثقافة إنسانية عظيمة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وأصبحت ثقافة مقدسة ترمز إلى زرع الأمل بشكل دائم في حياة البشرية وتحمي كرامة الإنسانية، خصوصاً في هذا العصر، إذا نتمنى نحن الأمهات أن يسود السلام والمحبة الأخوية على أساس ترسيخ روح التشاركية بين جميع الأمم".

وأضاف البيان "نرى أن الأهمية التاريخية للنصر العظيم الذي حققه شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا على داعش، فعلى الرغم من أن بعض القوى لم تتحدث علانية ضد داعش واتخذت أساليب غير منسقة. إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أثبتت دورها في حماية شعوب المنطقة من الهجمات لذا يتم تهنئتها حتى يومنا هذا لنضالها الناجح والموحد ضد هذه المؤامرات الكبرى، لذلك تتعمد الدولة الفاشية الطورانية ضرب كل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية بعرض الحائط".

أدانت أمهات السلام في حلب عبر بيانهن "كل أنواع الهجمات غير الأخلاقية للحكومة التركية وأعوانها الخونة، ونعتبر كل مَن يساند هذه الذهنية الشوفينية إهانة القيم وكرامة شعوبنا".

داعيات المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الإنساني لوقف الجرائم والتهديدات شبه اليومية التركية بحق شعوبنا، وإلى تقديم العون والمساندة لإيجاد الحلول الضرورية للقضايا العادلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات إبادة واحتلال بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني على باشور كردستان منذ الـ 17 من شهر نيسان/ 2022 بهدف احتلال الأراضي المجاورة، فيما تستمر هجماته على شمال وشرق سوريا بصورة شبه يومية، بالتزامن مع إطلاق دولة الاحتلال التهديدات بشن هجوم جديد على المنطقة وتوطين "مليون لاجئ سوري" في المناطق السورية المحتلة.

(كروب/ س ر)

ANHA