​​​​​​​مؤسسات كوباني تدين الصمت الأميركي والروسي حيال الاعتداءات التركية المتكررة على المقاطعة

وتتوالى ردود الفعل المنددة والغاضبة إزاء قصف طائرة مسيرة تركية سيارة أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني، ما أسفر عن استشهاد شابين وإصابة 3 أشخاص من بينهم الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية بكر جرادة.

ورداً على الهجوم التركي، أصدر مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في اقليم الفرات بيانا من أمام المجلس حيث مكان الاستهداف، قرأه المحامي آزاد عبدي، وجاء في نصه:

"نندد نحن مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الفرات بالهجوم التركي العدواني الذي تم الأمس يوم الأربعاء والذي استهدف مدنيين وأدى إلى استشهاد اثنين وإصابة الزميل الأستاذ بكر الجرادة أمام مقر مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني وهذا العمل يدخل ضمن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدولة التركية ضد شعوب المنطقة متجاوزة في ذلك كل الأعراف والقيم والقوانين الدولية والتي تهدف وبشكل متكرر على ضرب استقرار المنطقة وترويع الأهالي وأن هذا الهجوم يأتي في سياق سياسات تركيا الابادية بحق شعبنا والقضاء على مكتسباته وكذلك تصعيد ممنهج لفرض اجنداتها العدائية.

ونطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي وأيضاً دولة روسيا الاتحادية بالتدخل للحد من هذه الممارسات الاجرامية الغير مسؤولة واللاأخلاقية".

استمرار الانتهاكات التركية من شأنها "تقويض الأمن والسلم الإقليمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة"

كما أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي في اقليم الفرات بيانا قرأته الرئيسة المشتركة للحركة هدلة حسن في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني بحضور العشرات من الأهالي وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد البيان بأن "الدولة التركية ارتكبت تجاوزات وخروقات كبيرة منها القصف الذي طال سيارتين مدنيتين وسط المدينة مما أسفر عن وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين غير آبهة بالأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، واستمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وتابع البيان "الخروقات التركية والانتهاكات المستمرة من خلال قصفها بطائرات مسيرة لمدينة كوباني وقراها واستهداف المدنيين العزل والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح وتهديداتها المستمرة والعلنية باحتلال مناطق في شمال شرق سوريا أمام الصمت الدولي والذي يعد بمثابة قبول ورضوخ للتجاوزات التركية دون حسيب أو رقيب".

ونوه البيان إلى أن "مثل هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها من قبل الاحتلال التركي و نهجه العدواني وتوظيفها للعملاء و الخونة وأصحاب النفوس الضعيفة للعمل لدى الاستخبارات التركية في المنطقة، والممارسات تركيا العدائية تثبت أنها أحد مصادر عدم الاستقرار في المنطقة و ذلك في ظل الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا، ودعمها المستمر والعلني للمجموعات الارهابية في ظل المساعي الدولية لحل الأزمة السورية وأن مثل هذه الممارسات الوحشية و العدوانية من قبل الفاشية التركية يكشف حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع من خلال ممارستها الاستفزازية".

وجاء في ختام البيان "مؤسسات المجتمع المدني في كوباني بغرفها واتحاداتها ندين ونستنكر الانتهاكات التركية المستمرة في المنطقة بحق المدنيين، كما ندين الصمت الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية حيال هذه الخروقات والتجاوزات بحق المدنيين، و كذلك غياب دور الضامن الروسي في تنفيذ وعوده والقيام بواجبه بحفظ سلامة المدنيين في المنطقة من هكذا ممارسات وحشية من قبل الاحتلال التركي وندعو المجتمع الدولي العمل بشكل جدي وفوري لوقف هذه الممارسات والخروقات, كما نعزي ذوي الشهيدين, ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

(ج)

ANHA