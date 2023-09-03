​​​​​​​مؤسسات المجتمع المدني تدعو لتصعيد النضال لرفع العزلة  

أدلت مؤسسات المجتمع المدني ببيان أمام مركزهم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، لاستنكار العزلة التي تفرضها الدولة التركية ضد القائد عبد الله أوجلان.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي، أحمد بيرهات.

وذكر البيان أن العزلة المشددة والتجريد الممنهج في سجن جزيرة إمرالي بحق القائد أوجلان ورفاقه، وعدم سماع أي أخبار عنهم وتسليم رسائل مجهولة المصدر تتضمن تهديدات بتسميم القائد يثير المخاوف لدى رفاق ومحبي ومناصري براديغما القائد عبد الله أوجلان.

وأضاف: "إننا في مؤسسات المجتمع المدني في حلب، بمثقفيها وحقوقيها وأطبائها وكل اتحاداتها، نطالب كل الشخصيات والقوى الوطنية والديمقراطية وكل المؤمنين ببراديغما القائد عبد الله أوجلان، المرتكزة على التعايش الكوني والطبيعي والإنساني وفق مبدأ "الوحدة في الاختلاف" برفع وتيرة النضال على كل الصعد، السياسية والدبلوماسية والحقوقية، لأن مواصلة هذه الأنشطة في كل أنحاء العالم ستؤتي ثمارها بكل تأكيد؛ فالحكمة ستجلب التوازن وتؤسس لمسيرة نضالية جديدة وستهزم النظم الدولتية الأوليغارشية وستنتصر القيم الديمقراطية والمجتمعية".

كما تطرق البيان لمحاولات خلق الفتن "وما نشاهده من استهداف النظم الفاشية والتوتاليتارية للعيش المشترك بين الشعوب والمكونات، وخاصة الموجودة والمتعايشة في مناطق شمال وشرق سوريا، وآخرها ما جرى ويجري في مدينة دير الزور؛ من محاولة إثارة النعرات العشائرية والطائفية والمذهبية والقومية، عبر ضرب هذه المكونات ببعضها البعض، هذا الاستهداف ليس إلا محاولة فاشلة لذهنية هؤلاء المهزومين، ومحاولة لن يكتب لها النجاح، فتجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تستلهم من فكر القائد عبد الله أوجلان روحها قد تجذرت وأصبحت الأمل الوحيد للشعوب والمكونات في سوريا والمنطقة عامة".

وأكد البيان أن الدولة التركية وكل من شارك في أسر وعزل وتجريد القائد عبد الله أوجلان، يثبتون بسياساتهم هذه ويؤكدون بشكل قاطع دوره وتأثيره الكبيرين والمتعاظمين يوماً بعد آخر، ومدى تأثيره على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا وكردستان والمنطقة عامةً".

(ن ش/ك)

ANHA