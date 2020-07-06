​​​​​​​مؤسّسة مياه دير الزّور تبذل الجهود لتأمين مياه الشّرب والرّي للمنطقة

وبهذا الخصوص ولمعرفة مشاريع مؤسسة المياه في دير الزور لتأمين المياه للمنطقة، التقت وكالتنا ANHA مع المهندس أحمد العلي المدير العام لمؤسسة مياه دير الزور الذي ذكر بعض أعمال المؤسسة، وأشار بأن مؤسسة مياه الشرب بدير الزور تتكوّن من منظومة مياه كبيرة ممتدّة على طول سرير نهر الفرات من سبع وحدات مياه كبيرة موزّعة على ( الجزرات – الكسرة – البصيرة – الصور – الجرذي – فرات – هجين ).

وبين في لقائه: " يوجد لدينا بعض المناطق التي لم تصل إليها المياه مثل ( جروان – أبو خشب ) بشكل مباشر وبعض التجمّعات السكّانية الموجودة ضمن قرى ريف دير الزور الغربي والقريبة من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

و أشار العلي أنّه وبالتنسيق مع برنامج فرات الإنمائي عملوا على تغطية المناطق التي لا تصلها المياه عبر الصهاريج وتوزيعها على الأهالي بالتعاون مع البلديات وعلى كامل تجمّعات الريف الغربي ومنها : ( حمار العلي – سفيرة – محيميدة – مخيمات الصعوة العشوائية ) ونوّه بأنه يتمّ إيصال المياه عن طريق صهاريج مياه شرب معقّمة من قبل مؤسسة المياه بدير الزور

وأكّد العلي لوكالتنا أنّ العمل جارٍ على إنشاء محطّات مياه مصغّرة في كل من (قرية الحوايج – و تجمع الهيبات التابع لمحيميدة – قرية شقرا ) كما تمّ إعادة تأهيل محطّة مياه الكبر والتي تغذّي مدينة الكبر والهرموشية والكسرة.

أمّا بالنسبة للريف الشمالي فنوّه العلي أنّ جميع محطات المياه حالياً جاهزة، وتمّت إعادة تأهيل المحطات في كل من ( الحريجية، محطة جنوب الحسكة ومحطة مياه خامية والصور).

أمّا عن أوضاع محطّات الري أشار العلي أنّ وحدة مياه الفرات تدرس حالياً مجموعة من المحطات المصغّرة كـ ( محطة ري الشحيل – محطة ري ذيبان – محطة مياه الشنان – مياه الكشكية ) والتي سيتمّ العمل فيها قريباً لإعادتها إلى العمل.

ونوّه بأنّ العمل جارٍ على إنشاء محطات مصغرة ضمن حي المراشدة والباغوز ريثما يتمّ تجهيز المحطات النموذجية الرئيسية ومنها محطة عمل السفافنة والتي تمّ إعادة تأهيل شبكتها من قبل مؤسسة المياه.

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ANHA