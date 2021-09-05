​​​​​​​مؤرخ: الابتعاد عن المقاومة أهم مشاكل العالم الإسلامي

بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان ، أدت سيطرة طالبان على البلاد إلى ظهور توازنات جديدة في العالم وبشكل خاص في آسيا الوسطى.

البروفيسور والمؤرخ حميد بوز أرسلان تحدث حول الموضوع إلى القسم التركي في وكالتنا.

وأشار أرسلان إلى أنه من أجل فهم الحالة في أفغانستان، يجب على المرء أن ينظر إلى أحداث عام 2012 في مالي وأحداث 2014 في العراق ، وطرح السؤال التالي "لماذا لا تستطيع المجتمعات المقاومة؟"

وأضاف بهذا الصدد: "في رأيي السؤال الأول الذي يجب طرحه هو ؛ "لماذا لا تستطيع المجتمعات المقاومة؟ لماذا لا تظهر المقاومة الاجتماعية؟" في رأيي، بدون هذا السؤال، لا يمكننا أن نعد أنفسنا للكوارث المستقبلية. هذا السؤال يحمل معه فكرة المسؤولية الديمقراطية في العالم الإسلامي. الموضوع لم يعد متعلقاً بهزيمة الولايات المتحدة، بل يتعلق بهزيمة المجتمع الأفغاني. يجب ألا ننسى أن أهم موضوع يجب مناقشته في المجتمعات الإسلامية هو "لماذا تتلاشى المجتمعات".

وحول مساعي تركيا ملئ الفراغ في أفغانستان ولعب دور هناك قال بوزأرسلان: "لا يمكن فصل الأردوغانية عن طالبان أو الإسلام الراديكالي في الثمانينيات. ليست هناك امتدادات عضوية، بل امتدادات أيديولوجية. لكن الأهم هو الأمن التركي المهدد في أفغانستان. كيف سيتم تحقيق هذا الأمن؟ يمكن لطالبان أن تمنح المطار لتركيا أو قطر ، لكن هل هو آمن؟ كيف ستسيطر طالبان على داعش؟ كيف يمكن منع الهجمات الانتحارية؟ تقدير هذه القضايا غير ممكن. لذلك ، فإن التحكم في المطار من الناحية الفنية يمثل أيضا تهديداً خطيرا للغاية. لقد أوضح الهجوم الأخير هذا الأمر بجلاء. فعلى الرغم من وجود 6000 جندي أمريكي وعدة آلاف من أعضاء طالبان لم يتمكنوا من منع الهجوم. من المستحيل التنبؤ بكيفية منع مثل هذا الهجوم مستقبلاً. هناك حاجة للمعلومات الاستخباراتية ومن الصعب على طالبان الحصول على مثل هذه الاستخبارات. لذلك ، من أجل السيطرة على مطار كابول ، يجب أخذ جميع التوازنات في الاعتبار".

حميد بوز أرسلان أشار أيضاً إلى احتمالات عودة داعش من جديد إلى سوريا والعراق بعد تغير الأوضاع في أفغانستان: "لولا وجود الحركة الكردية، فمن الواضح أن داعش ستعود من جديد. إن التصدي لمثل هذا الأمر يتطلب أولاً أن يوجد الشعور بالتضحية والالتزام بالقضية. لذلك من الواضح أنه بدون الكرد يمكن أن يعود داعش من جديد في كل من العراق وسوريا. دعونا لا ننسى أن داعش انهار في عام 2017 ، ولكن بعد انهياره مباشرة ، قال إن حقبة جديدة تسمى "الصبر" قد بدأت وأن مفهوم "الصبر" مهم للغاية. هذا المفهوم مأخوذ من آية قرآنية لذلك لا يعتقد داعش أن الأمر انتهى. على سبيل المثال، فإن داعش اليوم قوي جدًا في وسط إفريقيا وشمال إفريقيا، ولديه خلايا في آسيا الوسطى، ولديه قوة جادة في أفغانستان. ويمكن أن نلاحظ إعادة إحيائه في سوريا والعراق، خاصة عندما ننظر إلى الهجمات في العراق، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح".

وأضاف بوز أرسلان أن الحركة الجهادية الراديكالية لم تنته بعد. "هناك حرب في العالم الإسلامي منذ 40 عاماً. هذه الحرب مستمرة منذ عام 1979 ومن المرجح أن تتحول إلى حرب تستمر 50 عاماً. كيف يمكن إنهاء هذه المرحلة، أي كيف يمكن إنهاء الحركات الجهادية، يجب عليهم الابتعاد عن ظواهر مثل الاستبداد والعنف والإنهاك الاجتماعي وعدم المسؤولية الجماعية والمقاومة الاجتماعية".

(ك)

ANHA