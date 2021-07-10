​​​​​​​مُنسقيات المرأة في الإدارة الذاتية: مرتكبو قتل آية وعيدة لن ينجوا وستتم محاسبتهم قانونياً

وجاء ذلك، خلال بيان قرئ في ساحة مبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة، من قبل عضوة منسقية المرأة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، بحضور العشرات من النساء.

وجاء في البيان: "المرأة تناضل وتكافح ضد الذهنية الذكورية السلطوية منذ عقود من الزمن للوصول إلى حقوقها ونيل حريتها، لكنها ما زالت تتعرض لحالات العنف المُمنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل عام، لذلك نرى أن المرأة تسعى دائماً من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن نفسها والتهميش والإنكار لوجودها".

البيان تطرق إلى تزايد معدلات العنف في المنطقة "منذ بداية عام ۲۰۲۱ لوحظ ارتفاع عدد قضايا العنف ضد المرأة بحسب الحالات الموثقة، وعلى هذا الأساس تم إحصاء حالات العنف ضد المرأة منذ بداية عام۲۰۲۱ وحتى تاريخه، وهذا الجدول يبين عدد الحالات: القتل، الضرب، الإيذاء، التهديد بالقتل، التحرش، زواج القاصر، تعدد الزوجات، قدح وذم، انتحار، واغتصاب التي وصلت إلى 657 حالة، أمّا فيما يتعلق بحالات التفريق فقد كانت الإحصائية هي (666) حالة. ومما سبق نجد ارتفاعاً في عدد حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومسمياته".

ونوه البيان إلى أنه يقع على عاتق كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بذل الجهود من أجل توعية النساء ضمن المجتمع والوصول إلى كل امرأة داخل منزلها لمعرفة العقبات والصعوبات التي تعاني منها، والعمل على توعيتها وتمكينها لمعرفة حقوقها وواجباتها.

وناشدت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للنظر في الوضع السوري عموماً والإدارة الذاتية خصوصاً. كما وجهت نداء "لكافة المنظمات النسائية في العالم والنساء الأحرار في الداخل والخارج، الوقوف صفاً واحداً ضد الجرائم التي تمارس بحق المرأة".

(رع/ك)

ANHA