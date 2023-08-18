​​​​​​​مُهرة اليمنية على طريق الإدارة الذاتية

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، الاحتجاجات الشعبية في السويداء، إلى جانب الشأنين اليمني والنيجيري.

سوريا: احتجاجات معيشية بنكهة سياسية في السويداء

البداية من الشأن السوري، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط عن السخط والغضب الشعبي الذي تشهده العديد من المدن الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق عقب رفع الأخيرة لأسعار المحروقات، لا سيما في مدينة السويداء التي شهدت أمس احتجاجات على خلفية تردّي الوضع المعيشي حملت نكهة سياسية، إذ استحضرت شعارات تطالب بالديمقراطية على غرار "عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد".

وشارك في تلك المظاهرات مواطنون مستاؤون من الأوضاع المعيشية التي ازدادت سوءاً بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الوقود. وقال شهود عيان إن المتظاهرين دعوا إلى الإطاحة بالأسد، بالقرب من مقر الشرطة ومكتب المحافظ، فيما تجنبت قوات الأمن التي وقفت على مقربة منهم مواجهتهم، وهو ما شكّل حالة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، حسب الصحيفة.

العليمي في المُهرة حاملاً معه مشروع "الإدارة الذاتية"

تحت هذا العنوان، أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن "أوساطاً سياسية يمنية تقول إن الزيارة التي بدأها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة المُهرة، شرق البلاد، لا تخلو من دلالات سياسية في علاقة بترتيبات تجريها السعودية، من بينها مشروع "الإدارة الذاتية"، الذي جرى تسويقه بداية في حضرموت.

وتشير هذه الأوساط إلى أن العليمي يعمل على تنفيذ الرؤية السعودية شرق البلاد، لكن هذه الرؤية قد تواجه تحفظات من بعض المكونات في الداخل، وكذلك من سلطنة عمان التي لطالما اعتبرت المُهرة مجالها الحيوي وحديقتها الخلفية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس "التزام المجلس والحكومة بجعل المُهرة في صدارة الأولويات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الإدارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة المجالات".

"إكواس": مستعدون للتدخّل عسكرياً في النيجر

ننتقل إلى صحيفة البيان، التي كتبت في الشأن النيجيري أن مسؤول كبير أكد لمسؤولي الدفاع المجتمعين في غانا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" مستعدة للتدخل عسكرياً في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب هناك.

جاء ذلك بعدما بدأ قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أمس، اجتماعاً يختتم اليوم، لمناقشة الرد الموائم على الانقلاب الذي شهدته النيجر 26 تموز الماضي، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل محتمل".

(د ع)