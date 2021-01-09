​​​​​​​مُهجّرو سري كانيه: توطين المرتزقة في منازلنا بدأ منذ اليوم الأول من احتلال المدينة

تسعى دولة الاحتلال التركي بشتى الطرق إلى تغيير ديمغرافية المناطق السورية التي تحتلها عبر إخلائها من سكانها الأصليين، وتتريكها وتوطين أسر المرتزقة فيها ومن ضمنها أسر مرتزقة داعش.

وتقوم دولة الاحتلال التركي بتوطين أُسر مرتزقة داعش من الجنسية العراقية في مدينة سري كانيه المحتلة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول نوايا الاحتلال من وراء هذه الخطوة، وكشف بما لا يدعو إلى الشك عمق العلاقة بين تركيا وداعش.

واضطر عشرات الآلاف من السكان الأصليين للمدينة وقراها إلى ترك منازلهم خوفًا من الأعمال المروعة التي يقوم بها مرتزقة دولة الاحتلال في المناطق المحتلة كالنهب والسلب وانتهاك أعراض المدنيين، وقد استغلت دولة الاحتلال التركي هذا الفراغ داخل المنازل وفتحت الطريق أمام المرتزقة ليستوطنوا في المدينة.

المواطنة ليلى حج كرعو تقول "فوجئنا بأنه تم إهداء منازلنا للمرتزقة من قبل دولة الاحتلال التركي منذ لحظة خروجنا واحتلال المدينة، وبحسب وردنا من معلومات، فقد تم توطين طبيب داعشي في منزلنا، والذي بدوره جلب أسرته من تركيا ليحتل المنزل ويعتبره ملكًا له، ولكن أقول له لا تفرح كثيرًا فلكل شيء نهاية، وسيأتي يوم ونخرجك فيه من منزلنا".

وأضافت ليلى حج كرعو "لم نرضَ الذل والعبودية وخرجنا من منازلنا تحت القصف المدفعي، ولكن هذا لا يعني بأننا تخلينا عن فكرة العودة إلى منازلنا".

وأعربت عن استغرابها من صمت المنظمات الحقوقية والدولية حيال ما يجري هناك من استيطان للمرتزقة في منازلهم، وعدم التطرق لموضوع التغيير الديمغرافي الحاصل في المناطق المحتلة.

وبدورها قالت المواطنة زوزان حسين إن "دولة الاحتلال التركي أخرجتنا من منازلنا عنوة بهدف إهدائها لمرتزقتها وكأن الِأمر لا رجعة فيه، وخلال الحرب اضطررنا إلى المكوث ثلاثة أيام في البراري على أمل انتهاء الحرب لصالحنا حتى نعود إلى منزلنا، لأن الإنسان بدون منزله وأرضه لا جذور له، وأصعب شيء أن يأتيك من يقطع جذورك ليحيي جذور الإرهاب".

وأضافت إن "هدف دولة الاحتلال من توطين مرتزقتها في منازلنا أصبح واضحًا للجميع، وهو احتلال منازل الكرد أينما كانت ولا يهمها من يسكن بها".

واختتمت زوزان حسين حديثها قائلة "أستغرب كيف يرضى المرتزقة العيش في منازل غير منازلهم، ألا يفكرون بأن يأتيهم يوم ويخرجون منها، فنحن منذ خروجنا من المدينة إلى الآن لا نفكر بشيء سوى العودة إلى المنزل".

(ج)

ANHA