​​​​​​​مُهجّرو عفرين يؤكدون على استمرار المقاومة في وجه الاحتلال

وتجمع العشرات من مُهجّري عفرين القاطنين في ناحية تل رفعت، عند دوار مجزرة تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، رافعين لافتات كتب عليها " لا لوحشية الدولة التركية، تحيا مقاومة حفتانين، مقاومة عفرين عنوان البطولة ودحر العدوان، لا للصمت الدولي"

وهناك قرأوا بيانًا للرأي العام، بصدد جرائم الاحتلال التركي، وهجماته المستمرة، والتأكيد على المقاومة في وجهها.

البيان قرئ باللغتين العربية والكردية من قبل المُهجّرين زينب سليمان وجيناف سيدو.

وجاء فيه:

"في المئة عام الماضية وتحت ذهنية تمزق واضمحلال الشعوب، والدول الهمجية ما زالت إلى يومنا هذا تنفذ خططها الاحتلالية ومستمرة فيها وعلى رأسها الدولة التركية.

الهجمات الشرسة التي تنفذها الدولة التركية بقيادة حكومة AKPÊ في شمال كردستان وبكافة أنواعها على الشعب ودعاة الحرية، هدفها الأساسي كسر الثقة وإرادة الشعب بمشروع الأمة الديمقراطية وإخراج أزمتها الداخلية الخانقة إلى خارج حدود الدولة التركية.

وتابع البيان "إلى جانب ذلك وتحت أنظار العالم، جاء احتلالها لغربي كردستان والانتهاكات التي تمارسها في عفرين وسري كانيه وكري سبي موثقة بالمكان والزمان، من اعتقال وخطف واعتداء جنسي وحرق ودمار، أي ما نقصده جملة وتفصيلًا من قتل الإنسان والطبيعة الواضحة، وهدفها هنا هدم مكتسبات الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب، ليس هذا فقط لا، بل كانت هجماتها هذا الشهر على جنوب كردستان وبكافة التقنيات العسكرية المتطورة هجومًا على أمن وإرادة واستقرار الإقليم، ومتطلبات الدولة التركية في الهجوم على حفتانين هي وضع الشعب في الجنوب في مواجهة الموت دائمًا وشرق كردستان أيضًا، كما كانت خطط واتفاقية حكومة AKPÊ مع النظام الإيراني التي لم يسلم الشعب منها هناك، ومن أجل أصغر الحقوق أعمدة الاعدامات دائمًا جاهزة وهدفها أن تدخل شرق كردستان في صمت عميق".

وأشار البيان إلى أن " كل هذه الهجمات نحن نازحو عفرين في ناحية تل رفعت شاهدون عليها، وبصوت عالٍ نقول للرأي العام، نحن ندين ونستنكر كل الهجمات التي تمارس بحق شعبنا، ولن ننحني أمامها، ونقف بكل قوتنا إلى جانب شعبنا في مقاومة جنوب كردستان ومقاومة شعبنا في كردستان وخاصة في حفتانين، وسنحولها من انتفاضة إلى انتقام، ونرى هذه المقاومة هو ضمان عودتنا إلى عفرين".

واختتم البيان " وفي هذه الأوضاع الكارثية وسط انتشار كورونا كتف بكتف.. خطوة بخطوة وأينما وُجدت المقاومة نحن سائرون خلف شعبنا في مسيرة الانتقام، وسنصعّد أنشطتنا حتى وصولنا إلى النصر والحرية، وأن يصبح مشروعنا الوطني حق تقرير مصير شعبنا والنصر لنا".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة حفتانين.

(ل ش/سـ)

ANHA