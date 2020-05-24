​​​​​​​مُهجّرو عفرين يستقبلون العيد بالألم بسبب استمرار الانتهاكات التركية

في أواخر شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه للمناطق الآهلة بالسكان المدنيين في مقاطعة شيراوا، ولا سيما الأراضي الزراعية ويتسبب بنشوب الحرائق في المحاصيل الزراعية، والتي أدت يوم أمس إلى فقدان شاب لحياته أثناء محاولته مع بعض الأهالي إخماد النيران.

وفي هذا السياق رصدت كالتنا ANHA آراء أهالي عفرين المُهجّرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء.

المواطن إبراهيم حنان الذي يقطن في قرية بابنس ندد بجرائم وانتهاكات الاحتلال التركي وقال:" لم تكتفِ الدولة التركية المحتلة بتهجيرنا بل تواصل قصفنا في المناطق التي هجرنا إليها، ولا تراعي حرمة الأيام الفضيلة والأعياد رغم أنها تدّعي الإسلام، فمع قرب حلول العيد قصف الاحتلال التركي قرى ناحية شيراوا أمس ما أدى إلى نشوب الحريق في المحاصيل الزراعية واستشهاد الشاب جميل أحمد الذي يبلغ 22 من عمره في القصف أثناء محاولته إخماده الحريق مع أهالي القرية".

وتابع حنان حديثه "في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأجواء العيد فإن أهالي عفرين يدفنون أبناءهم الذين يستشهدون على يد جيش الاحتلال".

وأكد حنان أنهم صامدون ومصرون على المقاومة والبقاء في الشهباء رغم القصف المتواصل إلى حين عودتهم إلى عفرين.

وبدورها وصفت المواطنة شيراز يوسف الاحتلال التركي ومرتزقته بفاقدي "الإنسانية والأخلاق والدين" وقالت: "يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته مع حلول أول أيام عيد الفطر انتهاكاتهم وجرائمهم بحقنا، ولم يكتفوا بتعمد إحراق محاصيلنا وأرزاقنا، بل استهدفوا أبناءنا الذين كانوا يحاولون حماية قوتنا من حرائق المحتل، هذا المحتل ومرتزقته لا يملكون أدنى الأخلاق الإنسانية وهم فاقدوا الأخلاق والدين".

وناشدت شيراز المنظمات الإنسانية والعالم للتدخل لوقف انتهاكات تركيا وحماية المدنيين والمُهجّرين من جرائم الاحتلال ومرتزقته.

وفي السياق ذاته تحدث المواطن محمد حمو وقال:" إن العدوان التركي يهدف إلى إبادة الشعب الكردي وكسر إرادته بكافة الأشكال، إذ لم يكتف بتهجيرنا من ديارنا بل يلاحقنا هنا ليستهدف محاصيلنا وأرزاقنا ويواصل قتل أبنائنا".

وناشد حمو كافة القوى الكردية للإسراع في توحيد الصف والعمل على إنهاء الاحتلال التركي لعفرين وإعادتهم لديارهم.

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ANHA