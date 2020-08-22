​​​​​​​مُهجّرو عفرين يدينون هجمات الاحتلال التركيّ على حفتانين

أعلنت وزارة الدفاع التابعة للاحتلال التركي الهجوم على باشور كردستان في 17 حزيران/يونيو الفائت، حيث شنّت طائراتها غارات على المناطق المدنية تحت حجج واهية لاستكمال النهج العثمانيّ الفاشي في توسيع احتلاله.

وعليه عبر مهجّرو عفرين القاطنون في مخيّم برخدان بمقاطعة الشهباء استنكارهم لتلك الهجمات، حيث تحدّث المواطن وليد محمد لوكالتنا هاوار: "تلك الهجمات على كردستان وخاصّة على حفتانين، هجمات وحشية، فمنذ شهرين يستخدم الاحتلال التركي كافّة الأسلحة المتطوّرة والحديثة لمحاربة الكرد".

وتابع محمد قائلاً: "الاحتلال التركي يسعى ليمدّ رقعة احتلاله إلى عموم جبال كردستان، ومن ثمّ إلى كافّة باشور كردستان، فالهدف التركي هو إعادة الاحتلال العثماني بدءاً من حلب وصولاً إلى كركوك".

وناشد محمّد كافّة مكوّنات الشرق الأوسط وقال :"هذا المُخطّط هو نهج عثماني أسود، ويجب علينا أن نكسر ذلك المخطّط، فأردوغان يتلاعب بالشّعب لخلق الفتنة بين المكوّنات".

أمّا المواطنة سعدت بكر، فقالت: "الكرد شعب مسالم صاحب حقّ لذا يجب على المنظّمات الدولية إيقاف تلك الحروب التي تُشنّ ضدّنا، كما نطالب بإخراج الاحتلال من مناطق شمال وشرق سوريا وإيقاف هجماتها على حفتانين، فهو يستخدم كافّة الأسلحة المتطوّرة لقتل الشعب".

وأكّدت سعدت: "سنصل إلى حقّنا، فنحن الكرد أصحاب حقّ، أصحاب فكر وفلسفة القائد أوجلان الذي استطاع جمع وتوحيد كافّة الشعوب بفكر الأمّة الديمقراطية".

ومن جهته قال المواطن نظمي بريم: "الحروب الّتي تعرّض لها الكرد منذ مئات السنين تهدف إلى محوهم، فالدّولة العثمانية احتلّت جغرافيا المنطقة على حساب حياة الكرد، فلا تستغربوا من الاتّفاقيات بين العراق وتركيا، وقبول العراق للهجوم التركي على باشور كردستان، فتلك الاتفاقيات حصلت منذ قرون ضد الكرد، ولكن بمقاومة الكرد سنقف أمام الفاشية التركيّة بكل قوة حتى تحرير كامل أرضنا".

(إ)

ANHA