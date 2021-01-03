​​​​​​​مُهجّرو عفرين وأهالي الشهباء يعزّون ذوي الشهيدة ديدار أوجلان

وسط تريد شعار "تحيا مقاومة الكريلا " توافد المئات من أهالي إقليم عفرين لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة ديدار أوجلان (روجين محمد) التي استشهدت في أفاشين بتاريخ 28/12/2020.

حيث نُصبت الخيمة في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، وزُينت بصور الشهداء وأكاليل الورود وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء خديجة علو وقالت " المرأة الكردية تفدي أرضها وثورتها بدمها، وتجعل من خصلات شعرها جسرًا للحرية والسلام، فمهما تحدثنا عن المرأة الكردية لن نستطيع أن نعطيها حقها".

وعزّت عضوة إدارة مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين ثريا مصطفى، أسر الشهداء، وأضافت "سبب وجودنا هنا هم شهداؤنا الأبرار، فنحن الشعب الكردي نُعرف عبر التاريخ بمقاومتنا، لذا نتعرض دائمًا للإبادات والهجمات، لأننا نحمل فكر وفلسفة العدالة والمساواة".

وباسم إدارة مجلس مقاطعة عفرين، انتقدت نوروز عفرين، سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسارات الخيانة التي يسلكها البرزانيون لا يعترف بها الكرد، لأنها ضد طريق الحرية وهويتها، فهم يلجؤون إلى السلطات التركية التابعة للفاشي أردوغان، لذا على كافة الكرد معرفة تلك المخططات".

ثم قُرئت وثيقة الشهيدة ديدار أوجلان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء محمد فوزي وسُلّمت لذويه.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ل ش/م)

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