​​​​​​​مُهجّرو عفرين المقيمون في كوباني يستنكرون جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحقّ أهلهم

يرتكب الاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له جرائم ترقى إلى جرائم حرب بحق المدنيين العزّل, من خطف واعتقالات تعسّفية, وسلب ممتلكات وقتل واغتصاب.

وتتوالى التقارير الحقوقية التي توثّق جرائم الاحتلال والمرتزقة الموالين له بدءاً من احتلالها وانتهائه بالفيديوهات التي سرّبت عن المعتقلات في سجون مرتزقة ما يسمّون بالحمزات, وخطف وقتل الفتيات.

هذا ولاقت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته ردود فعل غاضبة من كافة أهالي شمال وشرق سوريا، وفي هذا السياق استنكر اليوم أهالي عفرين الذين تهجّروا من ديارهم قسراً ويقطنون في مقاطعة كوباني حالياً عبر بيان إلى الرأي العام قُرئ ضمن وقفة احتجاجية في ساحة المرأة الحرة بتلك الجرائم.

وقُرئ نصّ البيان من قبل الشابة العفرينية جاهدة داشتي وقالت فيه:

" بتاريخ 2018 هاجمت الدولة التركية مدينة عفرين، وقاومت وحدات حماية المرأة والشعب مقاومة عظيمة لمواجهتها لمدة 58 يوم، ومن ثمّ احتلت تركيا عفرين على مرأى الدول العالمية، وبدأ الاحتلال التركي بتغيير ديمغرافية المدينة، ومارسوا سياستهم القذرة ضد أهاليها، بحيث قتلوا وخطفوا وحرقوا الطبيعة، ونبشوا أضرحة الشهداء وخرّبوها، ولاتزال هذه السياسة مستمرّة حتى اليوم ضد المدنيين والنساء بشكل خاص".

ونوّه في نص البيان بأنّ مرتزقة الاحتلال التركي تقوم بخطف النساء وقتلهن، فحياتهن تتعرّض للخطر بسببهم، فالمرتزقة الذين يرتبطون بالدولة التركية اختطفوا الشابة الكردية ملك التي تبلغ السادسة عشر من عمرها وقتلوها بطريقة غير أخلاقية، وللأسف كل الدول عندما يكون الموضوع يخص عفرين تلتزم الصمت المخزي.

وأضاف قائلاً:" بحسب لجنة حقوق الإنسان في شمال سوريا، تم الإشارة إلى أنّ هناك الكثير من المختطفات لديهم لدى المرتزقة، ومازال مصيرهن مجهولاً، وفي هذا الإطار نحن كأهالي عفرين الذين نزحوا من بطش واحتلال الدولة التركية إلى كوباني، ندين ونستنكر سياسة وجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، كما نطالب جميع منظمات حقوق الإنسان التدخل السريع لإنقاذ المختطفات، وحماية الأهالي من وحشية الاحتلال ورمتزقته.

كما ندعوا الأحزاب والقوى الكردية لتوحيد الصف والجهود والتدخّل لإنهاء معاناة أهلنا، وانهاء الاحتلال التركي لمناطقنا".

(ع م / س ع)

ANHA