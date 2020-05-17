​​​​​​​مُهجّرة.. رسالتنا واضحة العودة إلى مدينتنا وخروج الاحتلال

في 9 تشرين الأول عام 2019 شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، تسببت بتهجير آلاف الأهالي واحتلوا على إثرها مدينتي سري كانية وكري سبي.

ولإيواء المُهجّرين، افتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مخيم "واشو كاني" في بلدة توينة غربي الحسكة في تشرين الثاني من العام المنصرم، ويقطن فيه حالياً ما يزيد عن 12 ألف مُهجّر.

في المخيم، يواصل مُهجّرو سري كانيه مقاومتهم ويؤكدون أن الاحتلال التركي لن يستطيع النيل من عزيمتهم، وأنهم مُصرون على مقاومتهم، من بين هؤلاء المُهجّرين الأم فاطمة سينو في العقد الثامن من عمرها.

فاطمة سينو أم لـ 11 ولداً (5 شباب و6 بنات) اثنان من أبنائها شهداء "شورش ديرسم استشهد في جبال كردستان, أما ابنتها بريتان ديرسم استشهدت في بلدة الهول ".

سردت لـ ANHA قصة تهجيرهم وقالت: "هذه هي المرة الثالثة التي تهاجم فيها تركيا مدينة سري كانيه, وآخر هجوم كان في الـ9 من شهر تشرين الأول, بدأنا نسمع أصوات الطائرات فوقنا، وقد أجبرتنا على الخروج والنزوح من المدينة".

وأضافت: لدى خروجنا من منزلي لم أصطحب معي شيئاً، فقط حقيبة ملابس أبنائي الشهداء وصورهم، لجأنا أولاً إلى بلدة تل تمر، ونظراً لسوء الأوضاع هناك أيضاً اضطررنا للخروج صوب مدينة الحسكة ولجأنا إلى قرية التوينة مدة أربعة أشهر, وبسبب صعوبة العيش وانعدام العمل اضطررنا للخروج أيضاً وقطننا في مخيم واشو كاني".

وأضافت: لا أحد يريد مصلحة الكرد, ولا أحد يواجه تركيا بذلك، فجميعهم شركاء في تهجير الكرد, تركيا تعتقد أن باحتلالها لمناطقنا ستتمكن من محو تاريخ الكرد لكن ذلك مستحيل، فنحن من قاومنا في سري كانيه وسنظل نقاوم.

وأرسلت الأم فاطمة رسالة أكدت فيها "رغم أحوال المخيمات الصعبة والإمكانات القليلة إلا أننا مستمرون وسنستمر في مقاومتنا ولو كلفنا ذلك آلاف الشهداء، فالأهم أن نعود إلى أراضينا ونخرج الاحتلال منها".

(س و)

ANHA