​​​​​​​مُهجّرات سري كانيه يؤكدن على تصعيد النضال حتى دحر الاحتلال

تتعرض مناطق شمال شرق سوريا، وبشكل خاص عين عيسى وتل تمر وقراها بشكل يومي، للقصف العنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، بهدف احتلالها، حيث يتم استهداف المدنيين، فيما تتصدى قوات سوريا الديمقراطية للهجمات بكل شجاعة وقوة، في إطار الدفاع المشروع، كما تتوالى ردود الفعل المناهضة للاحتلال.

عدد من المُهجّرات قسرًا من سري كانيه والقاطنات في مخيم واشو كاني في بلدة توينة غرب مركز مدينة الحسكة، نددن بجرائم الاحتلال وأكدن على مواصلة النضال.

عمشة خضر سعيد والدة الشهيد كوجبر، نازحة قسرًا من سري كانيه، شجبت الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها بحق أبناء شعبها وقالت:" ندين ونستنكر الانتهاكات اللاإنسانية المنافية للمواثيق والحقوق الدولية، والتي يندى لها جبين الإنسانية، بحق اهالي شمال شرق سوريا عامة، وناحيتي عين عيسى وتل تمر خاصة، التي صمدت طوال السنوات الفائتة وستبقى صامدة في وجه الغزاة والاحتلال التركي".

'احتلوا مدينتنا بقوة السلاح أمام مرأى العالم'

وأضافت "لا نعلم ما الذي تريده تركيا، وما هي مشكلتها معنا، فلم نعتدِ على أرضها ولا على شعبها، هي تقوم بقتل أطفالنا ونسائنا، وترتكب مجازر أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، واحتلت مدينتنا بقوة السلاح".

وبيّنت عمشة أنها ليست المرة الأولى التي يُهجّرون فيها، فقد نزحوا من سري كانيه عندما هاجمتها ما تسمى بجبهة النصرة وغيرها من المجموعات المرتزقة، وفي هذه المرة فإن الاحتلال التركي قتل ونهب وسرق أراضيهم وممتلكاتهم، وأضافت: " جميع ممارسات تركيا القمعية لن تثنينا عن ممارسة نضالنا أو يحطم معنوياتنا، فلن نهزم أمام الطغيان التركي، ولا زلنا على العهد مع شهدائنا وماضون على خطاهم".

'صفحات تاريخ العثمانيين القدماء والعثمانيين الجدد مليئة بالدم'

أما شمسة حمد بكر المُهجّرة من قرية ليلان التابعة لسري كانيه، وتقطن في مخيم واشو كاني أوضحت "أن هدف الاحتلال التركي من الهجمات المستمرة، هو نهب وسرقة والسيطرة الكاملة على ثروات شمال شرق سوريا"، مشيرة إلى أن صفحات التاريخ العثماني مليئة بالدم، "فهم وصلوا إلى الحكم عبر سفك دماء كل الذين انتفضوا ضد سياستهم القمعية والتعسفية، فبحجة الدين قتلوا الأرمن، وبحجة التمرد قتلوا العرب، وبحجة القومية يقتلون الكرد".

وأكدت شمسة "أن الشعب في شمال شرق سوريا بات متيقظًا وليس غافلاً عن مخططات تركيا التي تريد احتلال الأراضي السورية وضمها إلى تركيا".

'الانتهاكات التركية تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية'

ولفتت شمسة إلى أن هناك الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم "ولكنها لا تفعل شيئًا على أرض الواقع، ولا تصدر أي رد فعل حيال جرائم تركيا المستمرة، "فقط يستنكرون الجرائم، ولكنها كلها أقوال من دون أفعال، لذلك على مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر مسؤولًا عن حفظ السلام والأمن الدوليين أن يوقف تركيا ومرتزقتها، ويضع حدًّا لجرائم وانتهاكات تركيا التي تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية".

كما عبّرت شمسة عن أسفها حيال موقف الدول العربية التي "تقف متفرجة ولا تعمل شيئًا، وهي ترى ما تفعله تركيا بالأطفال والنساء، وإجراء التغيير الديمغرافي".

وفي نهاية حديثها أكدت شمسة أن مكونات شمال شرق سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تجعل تركيا تصل إلى مبتغاها في هدم أمن واستقرار مناطق شمال شرق سوريا قائلةً:" لن نتخلى عن نضالنا حتى دحر الاحتلال من مناطقنا المحتلة وما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ".

'الطوائف والقوميات الموجودة في مناطق شمال شرق سوريا لا تقبل سوى الإدارة الذاتية'

صباح جمعة الإدارية في مؤتمر ستار بمخيم واشوكاني ومن النازحات قسرًا من سري كانيه قالت:" تركيا تهدف إلى كسر صمود الأهالي في عين عيسى وتفريق الشعوب في شمال شرق سوريا، كما أنها لا توفر أي فرصة من أجل الهجوم على مناطقنا وقتل شعبنا، ولكنها لن تستطيع أن تنال من إرادتنا، نحن هُجّرنا من أرضنا، ولكننا نعيش في وطننا".

صباح نوهت إلى أن الطوائف والقوميات موجودة في مناطق شمال شرق سوريا لا تقبل إدارة سوى الإدارة الذاتية، "فمشروعهم مشروع ديمقراطي يهدف إلى حماية كافة حقوق المكونات وإرساء المساواة فيما بينها".

كما أكدت صباح أنهن سيصعّدن نضالهن حتى تحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ك)

ANHA