​​​​​​​مُهجّرات كري سبي: تركيا هجّرتنا وتعادي الكرد في كل مكان

تواصل دولة الاحتلال التركي تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة من سوريا عبر تهجير السكان الأصليين وتوطين المرتزقة وأسرهم في تلك المناطق.

وذكرت مُهجّرات من مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، ممارسات المحتلين من سرقة ونهب وتهجير للسكان الأصليين.

وقالت منيرة خلف درويش، إحدى المُهجّرات: "تركيا هجّرتنا من مناطقنا قسرًا لأنها تعادي الكرد في كل مكان".

وانتقدت منيرة موقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي سمحت لأردوغان بتجاوز الأعراف والتقاليد الدولية واحتلال أراضي دولة أخرى، مؤكدة أن المنطقة قدّمت آلاف الشهداء، وستقدّم المزيد منهم حتى تطهير المنطقة من تركيا ومرتزقتها".

كما أشارت أقيسا محمود إلى أن "تركيا هجّرتنا من مناطقنا واحتلتها، والمجموعات المرتزقة التابعة لها نهبت منازلنا وسرقت كل ممتلكاتنا".

وفي السياق ذاته، سلّطت مها مصطفى الضوء على عدد مرات التهجير التي أُجبر عليها سكان المنطقة بسبب تركيا، حيث أشارت الى أن "المرة الأولى كانت بسبب ما يسمى " الجيش الحر " المدعوم تركيًّا، والثانية بسبب مرتزقة داعش المدعومين تركيًّا أيضًا، وكانت المرة الثالثة بعد الاحتلال المباشر من قبل تركيا ومرتزقتها لتل أبيض، والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة في كل مرة".

وتحتل تركيا مناطق عفرين وتل أبيض وسري كانيه في شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي.

(م-ع/م)

ANHA