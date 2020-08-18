​​​​​​​مُهجّرات كري سبي يساهمن في إنجاز نصف المشروع التعاوني بالمخيم

على مساحة 60 دونم استثمر مًهجّرو كري سبي مشروعًا زراعيًّا لتوفير فرص عمل، وخلق مبادرة تعاونية بين الأهالي. وخصصت مساحة 30 دونم لنساء المًخيم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتناسب مع القدرة الشرائية في ظل ظروف النزوح التي يعشنها بدعم من مؤتمر ستار.

بدأ مشروع زراعة الخضروات الصيفية في مخيم مُهجّري كري سبي في منتصف شهر نيسان المنصرم، وكان للنساء المُهجّرات دور فعّال في إنجاح هذا المشروع الذي بدأ يؤتي ثماره بجهودهن الحثيثة.

ويتضمن مشروع زراعة الخضروات أنواعًا عدة من (الباذنجان- البندورة- الخيار- البطيخ- الفليفلة، الملوخية، النعناع).

ويساهم المشروع أيضًا في تلبية احتياجات النساء من إعداد المؤنة الشتوية من الخضروات كـ الملوخية ورب البندورة والمخلل بأنواعه، مما يساعدهن في الشتاء.

وتًباع الخضروات للمًهجّرين في المخيم بنصف القيمة، أي بما يتناسب مع القدرة الشرائية، والمال الذي يُجنى من بيع الخضروات يُجمع في صندوق، ليتم المساهمة به في مشاريع مستقبلية.

العضوة في مؤتمر ستار في المُخيم راما بعاج تحدثت عن مراحل العمل وقالت "إدارة المخيم قامت بهذا المشروع التعاوني وبدورنا نحن مؤتمر ستار في المخيم عملنا على استثمار أرض بمساحة 30 دونم.

وأضافت: المشروع ساهم بتوفير فرص عمل لكثير من النساء داخل المُخيم، وإن هذه الخطوة هي ايجابية بالنسبة للنساء لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث استطاعت النساء كسب قوتهن وقوت أسرهن من خلال العمل في هذا المشروع.

ونوّهت راما أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته هو إضعاف إرادة المرأة والحد من عزيمتها ومحاربتها بكافة الأشكال والأساليب ولكن لن ينال من عزيمتها الحرة، وخير دليل على ذلك هو إرادتها الفعّالة في المجتمع وأداء دورها في جميع المجالات، وإن مشروع البستان كان بإرادة المرأة وعزيمتها وإصرارها.

(س و)

ANHA