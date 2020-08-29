​​​​​​​مُهجّرات كري سبي يبدأن بتحضير مؤنة الشتاء

وتعمل نساء مخيم مُهجّري كري سبي خلال هذه الفترة على تجفيف وإعداد الخضروات ومواد المؤنة الشتوية، لعلها تخفف جزءًا من التكاليف الباهظة لمصاريف المأكل بعد تهجيرهم من أراضيهم وقراهم بعد العدوان التركي.

ومن الخضار التي يتم تجفيفها كمؤنة شتوية "الفليفلة الحمراء، الباذنجان، الفاصولياء، الملوخية" وغيرها من الخضار، وتختص النساء بهذا العمل، وذلك بتجفيف الخضروات وتخزينها للاستخدام والطبخ في فصل الشتاء.

ظروف إعداد المؤنة خلال هذه السنة ضمن المخيم كانت صعبة، لأن المُهجّرين كانوا بعيدين هذه السنة عن أراضيهم الزراعية المحتلة التي كانوا يزرعون قسمًا منها بشكل اعتيادي لتأمين خضروات المؤنة، لذلك تحتم عليهم شراء الخضروات من الأسواق بأسعار باهظة من وجهة نظرهم.

وتقول عمشة العبد، إحدى النساء المُهجّرات في المخيم "أعمل جاهدة على تجفيف الفليفلة والباذنجان الأكثر توفرًا في الوقت الحالي، ولكن غلاء الأصناف الأخرى التي تصنع منها المؤنة جعلني اختصر الأمر على ما أستطيع شراءه، أو القيام بمقايضة بعض الأرز أو البرغل أو ما نستلمه من إعانات شهرية بعد ترك كفايتنا منها للشتاء، بخضروات تتوفر في المحال أو الأسواق".

وتضيف الأم عمشة "على كل حال لازال موسم المؤنة في بدايته، لذلك سنبدأ بتموين الكثير من الخضروات لسد حاجة فصل الشتاء، بما يخفف علينا في ذلك الفصل القاسي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بنا".

بدورها تقول المُهجّرة فريدة رشو إن حالهم في السنة الماضية قبل العدوان التركي كان أفضل مما هم عليه الآن، كون الخضروات والفاكهة التي تستعمل في صناعة المربيات كانت أرخص مما عليه الآن بعد الغلاء الفاحش في الأسعار".

وبيّنت أن "بيوتنا التي تركناها بعد العدوان التركي تعرضت للنهب والسرقة من كامل محتوياتها بما فيها المؤنة التي دأبنا على تأمينها".

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مخيم مُهجّري كري سبي زرعت مساحة 60 دونم من الأراضي بالخضروات الصيفية، وتقوم ببيع ما ينتج منها لمُهجّري المخيم بما يتناسب مع قوتهم الشرائية، مما وفر على المُهجّرين شراء خضرواتهم من الأسواق الحرة.

ويقطن مخيم مُهجّري كري سبي 3531 مُهجّرًا من أهالي مدينة كري سبي وقراها وريف ناحية عين عيسى ممن هجّرهم الاحتلال التركي عقب عدوانه على المنطقة واحتلال أجزاء منها في الـ9 من تشرين الأول العام المنصرم.

(ج)

ANHA