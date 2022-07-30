​​​​​​​متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي وإصابة 60 متظاهراً

اقتحم عدد من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان بعد أن تمكنوا من الدخول إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية للتظاهر، فيما تحوّل جزء من التظاهرة تجاه مبنى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، بحسب شبكة السومرية.

وتشهد المنطقة الخضراء انتشاراً أمنياً مكثفاً لفرقة القوات الخاصة بالتزامن مع التظاهرات، واستخدم الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء، بينما تم تسجيل حالات اختناق بين المحتجين.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتظاهرين المصابين وصل إلى 60.

وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021.

(د ع)