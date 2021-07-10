​​​​​​​متظاهرون في منبج: نجتمع لنرفع صوتنا بوجه الذهنيات التي تعاني منها المرأة

ونظمت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، اليوم، مظاهرة منددة بالعنف الذي يمارس بحق المرأة، وتستنكر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا ومنبج بشكل خاص.

وشارك في المظاهرة أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية والمؤسسات الخاصة بالمرأة والأحزاب السياسية في منبج.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان الكائن في الجهة الغربية لمنبج وصولاً إلى الساحة العامة وسط المدينة، رافعين أعلام تجمع نساء زنوبيا واتحاد المرأة الشابة في منبج، وحاملين يافطات كتب عليها: "اتحاد شعوب المنطقة بكافة مكوناته سوف ينتقم من إرهاب الدولة التركية"، "توحدنا انتصار سنقاوم لنحمي لا للاحتلال التركي".

ولدى وصول المتظاهرين إلى الساحة العامة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، من ثم ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، نزيفة خلو، وقالت فيها: "إن الدولة التركية تقوم بقصف مناطق شمال وشرق سوريا إلى هذه اللحظة".

مضيفة "إنها لا تريد لمشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية أن يمتدا، لكون الدولة التركية تعتمد نظاماً استبدادياً مضطِهدٍ للشعوب".

واستنكرت نزيفة خلو ظاهرة تعنيف النساء، منددة بجريمة قتل الفتاة القاصر عيدة السعيدو، وقالت: أين منظمات حقوق المرأة من هذه الجرائم؟".

ومن جانبها أفادت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج، نسرين العلي قائلة: "نجتمع اليوم لنرفع صوتنا بوجه الذهنيات والأنظمة الحاكمة التي تعاني منها المرأة منذ عقود، ومن عادات وتقاليد بالية".

مؤكدة أن المرأة خلال السنوات الماضية أثبتت وجودها وخطت خطوات ملموسة على كافة الأصعدة، وأصبحت تمتلك الوعي والفكر وتتخذ موقف,، لذلك يحرصون على قتلها خوفاً من انتشار فكرها الذي تبنى من خلاله الأجيال والمجتمع الأخلاقي والديمقراطي".

(ا ق/س ر)

ANHA