​​​​​​​متظاهرون بالآلاف... إمرالي أصبحت مدرسة للديمقراطية وانتصار غاري إفراغ للمؤامرة

للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، خرج عشرات الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة وبمختلف مكوناتهم إلى الساحات، ونظموا مظاهرات تحت شعار "حرية القائد أوجلان مفتاح السلام في الشرق الأوسط".

مخيم واشوكاني

في مخيم واشوكاني الذي يقطنه مُهجّرو سري كانيه المحتلة، تجمّع آلاف المتظاهرين أمام مجلس المخيم، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو"، "نحيي مقاومة غاري".

وانطلقت التظاهرة من أمام مجلس المخيم، وجابت عددًا من قطاعات المخيم، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "تموت الخيانة".

ولدى وصول المتظاهرين إلى نهاية المخيم، استنكرت إدارية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة نداء الصالح، خلال حديثها المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، وقالت "المؤامرة الدولية لم تستهدف القائد كشخص، بل استهدفت مشروع الأمة الديمقراطية الذي يضم كافة المكونات".

وبيّنت نداء الصالح أن المؤامرة هدفت إلى إبعاد القائد عبدالله أوجلان عن الشعب، "ولكن الارتباط الوثيق بالقائد أوجلان عن طريق فكره أفشلت المخططات والمؤامرات والواقع وما طبق في المنطقة خير دليل".

وأضافت "المفكر عبدالله أوجلان استطاع بفكره تحويل سجن إمرالي إلى مدرسة للأمة ديمقراطية، ترسم لشعوب خريطة وطن يحيا شعبه بحرية وكرامة".

وهنأت نداء الصالح انتصار قوات الدفاع الشعبي في غاري بمناطق الدفاع المشروع (مديا)، وقالت "انتصارهم إفراغ لمحتوى المؤامرة".

وبدوره وصف عضو مجلس مقاطعة الحسكة، عبد الرزاق محمد، المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان بـ "المؤامرة ضد الإنسانية والديمقراطية" في الشرق الأوسط.

الحسكة

خرج عشرات الآلاف من أهالي مدينة الحسكة، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في تظاهرة حاشدة، بعد تجمعهم عند دوار سينالكو في حي تل حجر، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار، ولافتات كتب عليها "الحرية والعدالة للقائد عبد الله أوجلان" واتجهوا نحو حديقة القائد في حي الناصرة.

وأغلقت كافة المحال التجارية في مدينة الحسكة أبوابها تنديدًا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وانضم أصحابها بدورهم إلى التظاهرة.

وعند الحديقة، ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عربو كلمة قال فيها "الأهداف والمصالح من المؤامرة الدولية كثيرة، سياسية واستراتيجية وأيضًا ضرب مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وبيّن عربو أن الاستمرار في فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان يهدف إلى استمرار الحرب في المنطقة وإثارة النزاعات في الشرق الأوسط.

ومن جانبها قالت منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة رجاء معمو "القائد عبدالله أوجلان صاحب مشروع الحل في الشرق الأوسط، وهو الوحيد الذي آمن برسالة السلام ونشرها، وأصبح رمزًا من رموز الحرية والوعي والعيش المشترك في العالم أجمع".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالعزلة على القائد عبدالله أوجلان وتؤكد على المقاومة.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر التي تشهد هجمات شبه يومية من قبل المحتل التركي، تجمّع الآلاف من الأهالي أمام مجلس ناحية تل تمر، وانطلقوا من هناك في تظاهرة جابت الشوارع الرئيسة، وسط رفع لافتات كتب عليها "حرية القائد أوجلان مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، "الحرية والعدالة للقائد عبدالله أوجلان".

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار قنديل تحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري ليتم من خلاله إلقاء كلمة باسم الرئاسة المشتركة لمقاطعة الحسكة من قبل سمر البعد الله.

سمر العبدالله بدأت حديثها عن المؤامرة الدولية قائلةً "هذه مؤامرة كونية اشتركت فيها دول وأجهزة استخباراتية، وهي مثال واضح لما تحوكه القوى المهيمنة والرأسمالية ضد إرادة الشعوب في شخص ثوارها ومفكريها وقادتها".

وأضافت "اعتقال القائد لم يكن لأي سبب سوى أنه طالب برفع الظلم والاضطهاد عن الإنسانية جمعاء، ونادى بفكر الأمة الديمقراطية، هذه الأفكار التي وجدت فيها الحكومة التركية تهديدًا لسيادتها الديكتاتورية والقمعية التي تقوم على مصادرة الحريات وملاحقة الديمقراطية في كل مكان".

وأوضحت سمر العبدالله أن الـ 15 من شباط هو يوم أسود في تاريخ الشرق الأوسط، على من نادى بحرية المرأة والداعم لها.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تطالب الحرية للقائد أوجلان وتدعو إلى المقاومة.

الشدادي

وانضم الآلاف من أهالي نواحي "الشدادي والعريشة ومركدة والدشيشة" إلى تظاهرة حاشدة نددوا من خلالها بالمؤامرة الدولية، وانطلقت بتنظيم من قبل مجلس ناحية الشدادي وبالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية من أمام مجلس الناحية باتجاه ساحة الجبسة الكبيرة.

وعند الوصول إلى الساحة وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ألقتها، ياسمين الحمدو، وقالت "في مثل هذا اليوم تآمرت القوى الإمبريالية وقوى الظلام العالمية على القائد عبدالله أوجلان ليتم اعتقاله".

ولفتت ياسمين الحمدو إلى أن الهدف من اعتقال القائد "هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، وطمس هوية الشعوب وحرية المرأة التي تعيش اليوم بكامل حقوقها بفضل القائد أوجلان".

ومن جهته شدد الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة الحسكة، عبد الغني أوسو، على ضرورة التكاتف والتعاضد بين المكونات لحماية مكتسبات الثورة وتحقيق النهج الذي بدأ به القائد عبدالله أوجلان.

وأكد أوسو أن المؤامرات مستمرة على شعوب المنطقة لمحاربة فكر القائد والـ 15 شباط من العام 1999 "ما هي إلا واحدة من المؤامرات الدولية القذرة التي أرادوا من خلالها إجهاض مشروع الأمة الديمقراطية".

الهول

وفي ناحية الهول خرج المئات من أهالي الناحية وقراها، في تظاهرة انطلقت من الساحة العامة في الناحية، باتجاه السوق المركزي، وردد المشاركون فيها شعارات وهتافات تستنكر المؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية والعدالة للقائد عبدالله أوجلان".

وخلالها ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل الرئاسة المشتركة للحزب ـ غالب حسين ـ أوضح فيها أن الهدف من العزلة المفروضة على أوجلان هو قطع العلاقة بين الشعب وقائده.

ولفت حسين إلى أن المؤامرة تهدف أيضًا إلى قمع الفكر والنهج الديمقراطي الحر، وكتم صوت الشعب المطالب بحق تقرير المصير.

وباسم مؤتمر ستار في ناحية الهول قالت عضوة المؤتمرـ أميرة خلف ـ "فلتصبح مقاومة المرأة مبدأ لإسقاط مؤامرة الـ 15 من شباط ضد القائد عبدالله أوجلان".

وأضافت "ظن أطراف المؤامرة أنه بمجرد اعتقاله سوف تخمد روح النضال لدى الشعب الكردي وستنطفئ أفكاره الديمقراطية، كم كانوا مخطئين، لأنهم لم يدركوا أن أفكاره وفلسفته منهل للشعب الكردستاني وعموم القوى الديمقراطية التي تمثل اليوم إرادة الشعوب الحرة وإصرارها على العيش المشترك".

ودعت أميرة خلف "يجب على كافة النساء في العالم اللواتي يرغبن في الحرية الاقتداء بفكر ونهج القائد الذي ناضل من أجلها".

وانتهت التظاهرة بالهتافات التي تؤكد على رفضهم للمؤامرة الدولية وتدعو إلى رفع العزلة.

(كروب / هـ ن)

ANHA