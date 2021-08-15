​​​​​​​متظاهرون أفغان في إيران: لا نريد إمارة إسلامية

وخرج المئات من الأفغان القاطنين بإيران، في شوارع طهران، للتنديد بتقدم حركة طالبان للسيطرة على البلاد، ورفضاً لإقامتها "إمارة إسلامية".

وهتف المحتجون بشعار: "الموت لطالبان"، مطالبين في وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الإيرانية، بوقف تمدد الحركة في أفغانستان، وضرب "الإسلام المتطرف"، بحسب تعبيرهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية، مئات المتظاهرين من أبناء الجالية الأفغانية في طهران وهم يهتفون "لا نريد إمارة اسلامية"، فيما صدح آخرون "إذا لم يتم ضرب جذور التطرف، لن يكون الشرق الأوسط سعيداً".

وأشار موقع "امتداد" الإيراني، إلى أن الاحتجاجات كانت أمام مبنى مكتب الأمم المتحدة في طهران، فيما نشر الموقع مقطع فيديو يهتف فيه المحتجون: "الموت لطالبان".

(ش ع)