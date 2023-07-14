​​​​​​​متجاهلة عموم المعابر.. حكومة دمشق تسمح بتوصيل مساعدات عبر باب الهوى

قالت حكومة دمشق إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

فيما تجاهلت فتح معبر تل كوجر في شمال شرق سوريا، الذي طالما دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، القوى الدولية والمنظمات الإنسانية للعمل من أجل فتحه.

وكتب بسام الصباغ سفير حكومة دمشق لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن يوم أمس، يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

أعلن مندوب حكومة دمشق لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، الخميس، أن بلاده ستسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا إلى مناطق يسيطر عليها مرتزقة "تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

وقال صباغ للصحافيين في نيويورك إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتباراً من 13 تموز".

ومنحت حكومة دمشق موافقتها للأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد التفويض تسعة أشهر في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، ثم فشلت في مسعاها لتمديد العملية، لستة أشهر فقط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدفع نحو تجديد العملية 12 شهراً. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إنه تم تلقي الخطاب السوري وإن الأمم المتحدة تدرسه.

(م ش)