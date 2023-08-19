​​​​​​​متحور جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار يثير المخاوف

يتسابق العلماء حول العالم لفهم كيفية انتشار "نوع جديد متحور من فيروس كورونا"، وسط تأهب دولي للوقوف على مدى فاعلية مناعة الإنسان ضد المتحور الجديد، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

المتحور الجديد المسمى "BA.2.86" يلقب بـ "Pirola"، ويحتوي على أكثر من 30 تغييراً في الأحماض الأمينية في البروتين الشوكي "سبايك" مقارنة مع سلفه الأقرب "BA.2" المسمى "أوميكرون"، وفقاً للدكتور، جيسي بلوم، الذي يدرس التطور الفيروسي في "مركز فريد هاتشينسون للسرطان بسياتل".

ويؤدي "سبايك" دوراً أساسياً في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19، والتي نشرت، ليل الخميس الجمعة.

ووصف بلوم ذلك بـ"قفزة تطورية مماثلة في الحجم لتلك التي أدت في الأصل إلى ظهور أوميكرون".

وصنفت منظمة الصحة العالمية "BA.2.86" "متغيراً قيد المراقبة"، نظراً لـ"العدد الكبير من الطفرات الذي يحمله".

ويشجع ذلك التصنيف البلدان على تتبع التسلسل الذي يعثرون عليه والإبلاغ عنه، والتأثير المحتمل لطفرات المتحور الجديد ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتم الإبلاغ عن 6 تسلسلات فقط من "BA.2.86" في أربعة بلدان، لكن علماء الأوبئة قلقون من أنه يمكن أن تمثل أكثر من ذلك بكثير لأن المراقبة العالمية للمتغيرات قد انخفضت.

والأحد، تم اكتشاف المتحور الجديد من قبل علماء في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، أبلغت الدنمارك عن ثلاثة تسلسلات.

وتم الإبلاغ عن تسلسلين آخرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على التوالي.

ومن جانبها قالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة ماندي كوهين، إن المتحور الجديد لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق.

وأكدت أن المركز يتتبع المتحور الجديد والذي لديه طفرات تجعله متميز عن السلالات الأخرى المنتشرة.

وحسب الوكالة فإن التسلسلات التي تم العثور عليها "متشابهة جداً مع بعضها البعض" مما قد يشير إلى أنها "ظهرت مؤخراً وتنتشر بسرعة".

وأكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة بين 17 يوليو و13 أغسطس سُجلت أكثر من 1,4 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 حالة وفاة.

وحتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليوناً فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 6,9 ملايين في أنحاء العالم.

(س ع)