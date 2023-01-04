​​​​​​​مثقفون: الاجتماع الثلاثي لا يمثل تطلعات الشعب السوري وبعيد عن الشرعيّة

جاء حديث مثقفي مدينة الطبقة على خلفية الاجتماع الذي ضم وزراء الدفاع في الدول الثلاثة (تركيا وروسيا وسوريا) 28 من شهر كانون الأول الفائت في العاصمة الروسية، موسكو.

إذ قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في الطبقة، أحمد الحاج أسعد، أن "الاجتماع بين الدول الثلاثة (تركيا وروسيا وسوريا) بعيد كل البعد عن مصالح الشعب السوري".

وشجب أسعد "انعقاد هذا الاجتماع وسط تغييب ممثلين عن الشعب السوري والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأكد أن "هذا الاجتماع يصب في مصلحة الدول الثلاثة، كمصلحة النظام التركي في كسب الانتخابات الرئاسية، وترحيل اللاجئين السوريين عن أراضيها، وأنه لا يمثل تطلعات الشعب السوري"، مشدداً "لا يمكن الاعتراف بشرعية أي اجتماع يُغيّب عنه ممثلون عن الشعب السوري بجميع مكوناته".

بدوره، قال عضو اتحاد المثقفين في الطبقة، عامر عناد، أن "مخرجات الاجتماع الثلاثي بين أنقرة ودمشق وموسكو، بالتأكيد ستكون على حساب أبناء الشعب السوري، وضد مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأكد "نحن المثقفون سنكون ضد هذه الاجتماع، لأن الدول المشاركة فيه؛ اجتمعت لتحقيق غاياتها ومصالحها، ومحاربة مشروع الإدارة الذاتية".

ونوه عناد إلى العِداء المزعوم بين هذه الدول وقال: "الاجتماع جاء لإظهار الحقائق المُغيبة عن الشعب السوري، وكشف الصداقات العميقة بين هذه الدول التي تهدف إلى تدمير الإدارة الذاتية وسحق أي مشروع يخدم أبناء هذا الوطن".

(خ)

ANHA