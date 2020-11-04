​​​​​​​مثقفون وسياسيون كرد: العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تعرقل الحل في الشرق الأوسط

وتفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان بمنع أسرته ومحاميه من زيارته، وذلك بعد أسره عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي وسجنه في جزيرة إمرالي التركية.

هذا وما يزال الشارع الكردي يندد ويستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية، ويقول عزت حبش، الشاعر والعضو في اتحاد مثقفي كوباني: "تم تقييد حرية وديمقراطية الشعوب عبر فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان".

وندد عزت حبش بالصمت الدولي تجاه العزلة المفروضة على أوجلان قائلًا "أندد بصمت المنظمات الحقوقية والعالمية والذين يدّعون بأنهم يطالبون بحقوق الشعوب تجاه هذه العزلة التي تعدّ قيدًا لحرية المثقفين والشعوب التواقة إلى الحرية".

وبدوره قال الدكتور صالح حج محمود، العضو في اتحاد مثقفي كوباني: "إن العزلة المفروضة على القائد خطأ ترتكبه الدولة التركية".

وأشار الدكتور صالح حج محمود إلى أنه وبعد انتشار وباء كورونا لم يتم معرفة أي شيء عن صحة القائد عبد الله أوجلان، وقال: "يجب على الدولة التركية أن تسمح لمحاميي القائد برؤيته لنطمئن على صحته وأنه مازال بخير في ظل انتشار كورونا في كافة أنحاء العالم".

وقال عبد القادر مسلم، الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي: "إن الدولة التركية أرادت بشخص القائد كسر إرادة الشعب الكردي وإنهائه، لكنها لم تتوقع بأن الشعب الكردي قد سار على فكر وفلسفة القائد ونهج المقاومة ونظموا أنفسهم ضد مؤامراتها".

وأوضح عبد القادر مسلم أن "مؤامرات الدولة التركية بدأت بشخص القائد ولا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، مثل دعمها لداعش في معركة كوباني واحتلالها لعفرين وسري كانية وكري سبي، وممارسة سياسة الإبادة السياسية التي تقوم بها في شمال كردستان ضد الأشخاص الذين دعموا مقاومة كوباني ضد إرهاب داعش، وهذا ما نعرّفه بتقييد الحريات".

وكانت دولة الاحتلال التركي قد بدأت في 25 سبتمبر/أيلول حملة اعتقالات ضد رؤساء بلديات وسياسيين كرد بتهمة مشاركتهم في التظاهرات التي نُظمت ما بين الـ 5 والـ 9 من تشرين الأول عام 2014الداعمة لمقاومة كوباني.

وأشار عبد القادر مسلم إلى أن الدولة التركية تعلم بأن حل مشاكل الشرق الأوسط يكمن في فكر القائد ومشروع الأمة الديمقراطية، لذا تفرض عليه العزلة المشددة لتقطع الطريق أمام تلك الحلول.

(ج)

ANHA