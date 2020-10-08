​​​​​​​مثقفون وكتاب: أفضل رد على العدوان التركي هو الإسراع في وحدة الصف الكردي

بحلول عام على احتلال تركيا ومرتزقتها لسري كانيه وكري سبي، تجمع, اليوم, العشرات من أعضاء كل من "اتحاد كتاب الكرد في سوريا, واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة, اتحاد كتاب كردستان سوريا, و اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان لإقليم الجزيرة" أمام مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو, وساروا في مظاهرة تنديداً واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي واحتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "عام كامل و روج آفا لا تنام من الألم... سري كانيه ", و" كفى لهجمات الاحتلال التركي", لا للتغيير الديمغرافي في سري كانيه", " أخرجوا الاحتلال من مناطق روج آفا", وذلك باللغة الانكليزية و العربية و الكردية.

وعند وصولهم إلى أمام مبنى الأمم المتحدة نظموا هناك اعتصاماً، وقرؤوا بياناً بثلاث لغات" الكردية و العربية و الانكليزية", حيث قرئ البيان باللغة العربية من قبل عضوة اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان أناهيتا سينو وقالت فيه:

"تمر علينا الذكرى السنوية الأولى لاحتلال الدولة التركية لسري كانيه و كري سبي والتي شكلت مأساة كبيرة لسكان آمنين في مناطقهم المسالمة, خاصة بعد جلب المرتزقة باسم الجيش الوطني السوري وما ارتكبوه من جرائم وفظائع يندى لها جبين الإنسانية, والتغيير الديمغرافي والتهجير القسري يمثل خير شاهد على ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

إننا في الهيئات الثقافية وباسم الكتاب و المثقفين الكرد في الوقت الذي ندين بشدة احتلال سري كانيه– كري سبي وعفرين و بقية المناطق من قبل الدولة التركية والجرائم الشنيعة التي تقوم بها الفصائل المرتزقة بحق السكان العزل".

و دعا البيان :"هيئات ومنظمات المجتمع الدولي ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها لوضع حد لهذه الانتهاكات و إخراج الجيش التركي ومرتزقته من جميع الأراضي التي تم احتلالها وإعادة تلك المناطق إلى أصحابها الشرعيين ليتسنى للسكان الأصليين العودة إلى ديارهم و العيش فيها بأمن و سلام".

واستنكر البيان باسم الكتاب والمثقفين بروج آفاي كردستان العدوان التركي واحتلاله لسري كانيه- كري سبي وعفرين وقال :"ونستذكر بسالة مقاتلينا ومقاتلاتنا ودماء شهدائنا الأبرار التي أريقت دفاعاً عن الأرض و الكرامة".

و ناشدوا في البيان جميع الكتّاب والمثقفين الكرد أينما كانوا وكذلك الكتّاب والمثقفين السوريين من جميع المكونات القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي في مواجهة هذا العدوان السافر, وقالوا:" نتوجه إلى ممثلي الحركة السياسية و كأفضل رد على هذا العدوان هو الإسراع في إنجاز وحدة الصف الكردي وتكثيف الجهود لتحشيد الرأي العام العالمي للضغط على الدولة التركية ومرتزقتها للانسحاب الفوري من تلك المناطق وإتاحة الفرصة لعودة آمنة لأهلنا إلى ديارهم".

(س أ/ل)

ANHA