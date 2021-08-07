​​​​​​​مثقفون كرد يجددون دعوة PDKللكف عن التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي

تواصل دولة الاحتلال التركية منذ الـ 23 من شهر نيسان هجوماً على مناطق باشور (جنوب كردستان)، هذه الهجمات لا تستهدف فقط مناطق معينة، بل لها جوانب متعددة وتهدف إلى احتلال كل شبر من كردستان.

في هذا السياق بيّن عضو اتحاد المثقفين في ناحية كركي لكي مصطفى مام خير بأن الاحتلال التركي يرى نضال حركة الحرية خطراً على مخططاته العدوانية، وقال: "تسعى تركيا بمساندة من بعض الأحزاب الكردية إلى ضرب نضال ومقاومة حزب العمال الكردستاني لتحقيق كافة مخططاته وأهدافه".

وأكد مام خير: "حزب العمال الكردستاني حلّ للقضية الكردية، فيما تعتبر هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان المحاولة الأخيرة لتركيا من أجل تحقيق مطامعها الاستعمارية ومبتغاها في إنهاء الكرد، إلا أن هذه المحاولة أيضاً ستنتهي بفشل وهزيمة تركيا".

وعلى مدى أعوام طالب الشعب الكردي بمختلف شرائحه الحزب الديمقراطي الكردستاني بتبني توجهات تخدم القضية الكردية، لكن الحزب أصرّ على الاستمرار مع تركيا في سياساتها العدائية ضد الكرد.

فيما أوضحت قوات الدفاع الشعبي HPG عبر بيان إلى الرأي العام، في 29 تموز، انقطاع التواصل مع مجموعة من قواتها منذ 26 تموز الجاري، ونوّهت إلى حصولهم على معلومات من أهالي المنطقة، تفيد بأن القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حاصرت المجموعة وهاجمتها، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 من مقاتلي الكريلا.

"لم ولن يصلو إلى أهدافهم "بهذه الجملة أكّد مصطفى مام خير أن حزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية لن يتمكنوا من ضرب مقاومة قوات الكريلا. مشدداً على ضرورة النضال من أجل القضية الكردية ودعم مقاومة الكريلا في نضالها ضد هجمات الاحتلال التركي .

وبيّن مصطفى في إشارة إلى أعداء الشعب الكردي قائلاً:" مهما زادوا من المؤامرات والمخططات ضد الشعب الكردي وضد المكونات في العالم فلن يتمكنوا من الوصول إلى هدفهم وكسر إرادة الشعوب وإضعاف صفوفهم، وأضاف " يجب وضع حد للهجمات والسياسات التركية في المنطقة".

بدوره شجب عضو اتحاد المثقفين في كركي لكي شوكت مسلم أيضاً هجمات الإبادة التي يشنها الجيش التركي على باشور كردستان وربطها مع الجرائم التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ، وقال" تعيد تركيا نفس سيناريو الجرائم بحق الكرد في كردستان عامة حيث بدأت من عفرين لتستمر في مخططاتها الاستعمارية على كافة المنطقة.

وناشد حزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن تعاونه مع الدولة التركية لمنع حدوث أي اقتتال داخلي مؤكداً " يجب توحيد الصفوف لسد الطريق أمام تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي".

(آ)

ANHA