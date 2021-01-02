​​​​​​​مثقفون عن الهجمات التركية: شعب المنطقة مقاوم ومناضل ولن يستسلم

وتستمر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة ناحية عين عيسى, التي تشهد منذ أكثر من شهر معاركاً على الأرض إثر محاولات تسلّل عديدة قامت بها مرتزقة تركيا، إضافة إلى تعرّض المنطقة بشكل يومي للقصف المدفعي.

كما تتعرض قرى منبج القريبة من مناطق الاحتلال التركي لعمليات القصف المتكرّرة، وهو حال قرى أخرى في الشهباء وتل تمر وناحية زركان.

'سعيٌ لإحداث تغيير ديموغرافي!'

الرئيس المشترك لاتّحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها أحمد اليوسف، يرى أنّ "اعتداءات تركيا المستمرة تخبرنا جيداً بأنّ الهدف الأوّل لتركيا هو سعي لإحداث تغيير ديموغرافي في هذا المناطق, وأنّ تركيا تريد تقسيم الشمال السوري لإضعاف هذه المناطق".

واستنكر اليوسف موقف الضّامن الروسي حيال هجمات الاحتلال التركي، وقال إنّ "هنالك محاولة ضغط على شمال وشرق سوريا لتسليم المنطقة إلى الحكومة السورية، ولكنّ الشعب في المنطقة شعب مقاوم وشعب مناضل, ولن يستسلم بهذه السهولة".

وعن ارتدادات السياسة الخارجية التركية على الداخل التركي، يوضح اليوسف أنّ "تركيا تعاني من خلل في الداخل بسبب السياسة الخارجية الهجومية ضدّ شعوب المنطقة".

'خشية من تعرض المدنيين للمجازر'

ومن جانبها قالت عضوة اتّحاد المثقفين في منبج رولا عثمان: "المشروع الحقيقي التركي في شمال وشرق سوريا هو احتلال هذه المناطق بشكل تدريجي، ومن ثم إجراء عمليات تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي".

وأضافت "هناك اتّفاق روسي تركي للضغط على الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ودفعها لتقديم تنازلات لصالح الحكومة السورية, بالتالي إبعادها شيئا فشيئاً عن المحافل الدولية".

وأوضحت رولا أنّ "وضع النساء والأطفال في منطقة عين عيسى سيّء، بسبب فقدانهم الأمن نتيجة القصف المتواصل والخشية من ارتكاب المجازر بحقّهم".

وناشدت في ختام حديثها الدول الأوروبية ومنظمات حقوق الانسان، للوقوف في وجه مطامع الدولة التركية في الأراضي السورية.

(كروب/ج)

ANHA