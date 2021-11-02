​​​​​​​مثقفو إقليم الجزيرة: كفى للإبادة والجرائم بحق الإنسانية

تستمر هجمات الدولة التركية المستبدة على مناطق آفاشين وزاب ومتينا في باشور كردستان منذ ستة أشهر. وبحسب بيان قوات الدفاع الشعبي؛ فإن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية 323 مرة في هذه الفترة.

ذكرت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة آناهيتا سينو أن المواد الكيماوية صُنعت في البداية لمعالجة المرضى، لكن الحكومات وقتلة الإنسانية وضعوها في الأسلحة واستخدموها ضد البشر.

وأشارت آناهيتا سينو إلى الحرب العالمية الثانية وقالت إن الأسلحة الكيماوية استخدمت بدءًا من هيروشيما وحتى حلبجة. واليوم تستخدمها الدولة التركية المحتلة ضد الكرد بشكل خاص.

كما أشارت آناهيتا سينو إلى الصمت الدولي، وقالت "تستخدم الدولة التركية هذه الأسلحة أمام أنظار العالم بأسره من أجل إبادة الشعب الكردي الذي يملك تاريخًا عريقًا".

وذكرت آناهيتا سينو أن الدولة التركية المحتلة تحاول بهجماتها على قوات الدفاع الشعبي واستخدام الأسلحة الكيماوية إبادة جميع الكرد. ولهذا يجب أن يقف الشعب بأكمله ليقول ’كفى لإبادة الكرد والجرائم‘ .

كما أوضح عضو اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، إبراهيم بركات، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الدولة التركية الأسلحة الكيماوية ضد كريلا الحرية وباشور كردستان، بل حاولت القضاء على الوجود الكردي وإبادتهم على مر السنوات".

وأشار إبراهيم بركات إلى أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية على حماة الشعب الكردي؛ من أجل أن تتركهم بلا حماة وتبيدهم بسهولة.

وفي الختام، أشار إبراهيم بركات إلى صمت حكومة باشور، وقال " إلى الآن لم تقل حكومة باشور ولا حكومة العراق أي شيء ضد استخدام الأسلحة الكيماوية بحق أراضي باشور كما لم تتخذ أي موقف ضد هذه الجرائم".

(ر)

ANHA