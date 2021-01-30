​​​​​​​مثقفات من منبج عن مجزرة تل رفعت: سنكون يدًا واحدة في مواجهة الجرائم التركية

تستمر دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها باعتداءاتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافهم بشكل خاص للمدنيين، وكان آخر جرائمهم التي ارتكبتها تركيا هي مجزرة تل رفعت راح ضحيتها امرأة ورجل وطفلان.

عن هذا الموضوع، تقول الكاتبة رولا عثمان، الإدارية في مجلس المرأة السورية وعضوة اتحاد المثقفين في منبج وريفها إن "الهدف من هذه الجرائم واستهداف المدنيين هو إضعاف إرادة الشعب المقاوم في هذه المناطق ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهجير سكانها واحتلال منازلهم وأراضيهم".

وأشارت رولا عثمان في حديث لوكالتنا إلى أن "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي تستهدف المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وسنقف يدًا واحدة في مواجهة هذا الأمر بكل قوة وإرادة وتصميم، للمحافظة على أرضنا وشعبنا".

وطالبت رولا كافة المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها ووضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق الشعوب.

كما أدانت الكاتبة اغتيال كل من سعدة الهرماس وهند الخضير، وهما إداريتان في مجلس بلدة تل الشاير جنوب الحسكة، وقالت إن "الهدف من هذه العملية هو كسر إرادة وعزيمة المرأة الحرة، ولكن لن يستطيعوا إضعاف إرادتنا لأننا سنقاوم ونسير بخطى ثابتة لنصل وننعم بالعيش الحر الكريم والأمن، والمرأة ستكون دائمًا رائدة ورمزًا يُقتدى بها لهذه الثورة".

وفي السياق ذاته، قالت الشاعرة خديجة شواخ عضوة اتحاد المثقفين في منبج وريفها والإدارية في مجلس المرأة السورية "ما زالت الانتهاكات التركية مستمرة على مناطق شمال شرق سوريا بهدف ترويع وتهجير السكان الآمنين في منازلهم، ولا ننسى الجريمة النكراء التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركية بقصف مدرسة أثناء خروج الأطفال في تل رفعت، بريف حلب الشمالي، وكان ضحيته أطفال نازحون من منطقة عفرين، وكل هذا الحقد يدل على الخوف من إعادة وحدة الشعوب".

وأوضحت الشاعرة خديجة شواخ أن الاحتلال التركي يستهدف النساء المثقفات عبر خطفهن وقتلهن، وذلك لكسر إرادتهن لأنهن قاومن الاحتلال والظلم، وبهدف إسكات صوت المرأة الحرة.

ورأت في ختام حديثها أن "مقاومة المرأة شرف وفخر لكل النساء في سوريا والعالم أجمع، لأنها أثبتت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ووطنها، وستقف جنبًا إلى جنب مع الرجل لدحر الأفكار الإرهابية".

وكان مرتزقة داعش قد أعلنوا مسؤوليتهم عن جريمة اغتيال الإداريتين في مجلس بلدة تل الشاير جنوب الحسكة يوم الـ 22 من الشهر الجاري، وهي الحادثة التي لاقت ردود فعل غاضبة على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، إذ خرجت مظاهرات عدة في مدن المنطقة، وأصدرت العديد من المنظمات والمؤسسات بيانات تستنكر الجريمة وتطالب بالتحرك لحماية النساء.

(كروب/ج)

ANHA