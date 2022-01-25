​​​​​​​مذكرة تفاهم بين العراق والسعودية لتزويد الأولى بالطاقة الكهربائية

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم إن ما "يربطنا بالعراق أكبر بكثير من خطوط الكهرباء، وبه روابط مثل الدم والعرق والتاريخ المشترك".

وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقلّ بكثير من الـ 30 ألف ميغاواط، التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير.

وكان وزير النفط العراقي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن بلاده تجري محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية.

ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

ويعتمد العراق البالغ عدد سكانه 40 مليوناً، على إيران للتزود بنحو ثلث إمدادات الغاز والكهرباء، اذ يمنعه تراجع بناه التحتية من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. ويدين العراق لإيران لقاء تزويده بالغاز بأربعة مليارات دولار.

(ش ع)