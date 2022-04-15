​​​​​​​مذكرة دبلوماسية: روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسليح أوكرانيا

وحذرت روسيا الولايات المتحدة من أنه ستكون هناك "عواقب غير متوقعة" إذا واصلت واشنطن تسليح أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مذكرة دبلوماسية روسية موجهة للولايات المتحدة "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف العسكرة غير المسؤولة لأوكرانيا، الأمر الذي ينطوي على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي".

وأرسلت روسيا هذا الأسبوع مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الولايات المتحدة تحذر من أن شحنات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأنظمة الأسلحة "الأكثر حساسية" إلى أوكرانيا سـ "تضيف الوقود" إلى الصراع هناك، ويمكن أن تؤدي إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وجاءت المساعي الدبلوماسية، في الوقت الذي وافق فيه الرئيس بايدن على توسيع كبير في نطاق الأسلحة التي سيتم توفيرها لأوكرانيا، والتي ستضم حزمة بقيمة 800 مليون دولار، بما في ذلك مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، بالإضافة الى طائرات دفاع ساحلية بدون طيار ومركبات مدرعة، بالإضافة إلى أسلحة محمولة إضافية مضادة للطائرات ومضادة للدبابات وملايين من طلقات الذخيرة.

(م ش)