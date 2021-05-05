​​​​​​​متضررون من حبس مياه الفرات يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على تركيا

وشارك في التجمّع العشرات من الأهالي والمزارعين المتضررين من تراجع منسوب نهر الفرات، وكذلك ممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وقرئ خلال التجمع، البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد، من قبل مصطفى العجيلي أحد أبناء مدينة الطبقة.

وجاء في البيان: "نقف اليوم باسم حملة الضغط الشعبية وباسم أهالي منطقة الطبقة بكل مكوناتهم وأعراقهم على ضفاف نهر الفرات، نهر العطاء والكرامة والذي يعد مصدر استمرار الحياة، وها هو اليوم يبدأ بالاحتضار نتيجة انحساره بطريقة مفجعة بسبب حبس الدولة التركية مياه النهر".

ونوّه البيان إلى أن ما تفعله تركيا اليوم "يكشف عن وجهها الحقيقي الإرهابي، ونحن اليوم نتوجه بهذا البيان إلى كل النشطاء ومنظمات السلام والمجتمع الدولي وندعوهم إلى التحرك للضغط على تركيا لفتح مياه النهر وإطلاق حصة سوريا من نهر الفرات".

ودعا البيان الأهالي إلى تصعيد النشاطات والاعتصامات لزيادة الضغط على الدولة التركية حتى تستجيب لمطالب الأهالي.

(ع ص/ك)

ANHA