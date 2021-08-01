​​​​​​​مطار قندهار الأفغاني يتعرض لقصف بثلاثة صواريخ

وأعلن رئيس مطار قندهار مسعود باشتون لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن ثلاثة صواريخ أُطلقت الليلة الماضية على المطار وأصاب اثنان منها المدرج.

وأسفر القصف عن تعليق الرحلات من وإلى المطار، وتضرّر إحدى المدرجات في المطار.

يأتي ذلك، في وقت تدور معارك بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية منذ عدة أسابيع في محيط المدينة الواقعة جنوب أفغانستان.

وكانت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية فرّت هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق لطالبان، وفق ما أعلن مسؤولون في 25 من الشهر الفائت.

وقندهار البالغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، هي ثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد كابول.

وكانت الولاية الجنوبية معقلاً لطالبان عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001، وبعدما أطاحتها الولايات المتحدة من الحكم عام 2001، ردّاً على هجمات 11 سبتمبر، قادت طالبان تمرداً دموياً لا يزال مستمراً حتى اليوم.

ومنذ مطلع أيار الماضي، ازدادت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بينها قندهار، بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد.