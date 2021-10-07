​​​​​​​مطالبات مستمرة بتقديم قتلة الشهيد شكري للعدالة

وبعد عملية الاغتيال التي طالت المناضل شكري سرحد (ياسين بولوت) البالغ من العمر (64عامًا)، والذي كرس حياته في خدمة القضية الكردية بعمله في مجلس عوائل الشهداء لحزب العمال الكردستاني، في مدينة السليمانية أثناء وجوده هناك للعلاج، تتالت المطالبات بضرورة الكشف عن قتلة الشهيد شكري سرحد وتقديمهم للعدالة.

'هذا العمل الإجرامي زرع في قلوبنا الرعب'

هذه العملية لاقت صدى واسعًا لدى الكرد واعتبروها خيانة بحق القضية الكردية، وبحق كل من يكرس حياته في سبيل الكرد الذين حرموا من أبسط حقوقهم.

المواطن عارف مصطفى من مدينة كوباني قال: "كان خبر استشهاد المناضل شكري سرحد صادماً لنا نحن كرد روج آفا، لأنه كان قامة وطنية ومناضلًا كبيرًا، وندين هذا العمل الإجرامي بشدة، ونطالب حكومة باشور كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني بالكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم المجرم للعدالة".

أما المواطنة مزكين علي فقالت إن "المناضل شكري سرحد اغتيل على يد الاستخبارات التركية بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى كرد باشور كردستان أن يتعاونوا فيما بينهم ليخرجوا هؤلاء العملاء؛ لأنهم يحققون ما تعجز عنه دولة الاحتلال التركي".

وطالبت مزكين علي كرد باشور أن يكونوا يقظين حيال المخططات التي تحاك ضدهم من هذا الحزب، لأن عمليات الاغتيال زادت في الفترة الأخيرة في باشور كردستان.

'نستغرب كيف لكردي أن يغتال أخاه الكردي بدم بارد؟

فاطمة جزائري قالت إن "جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ طالما تتستر حكومة باشور على المجرمين، ومن اغتاله كان على علم بأنه كرس حياته للقضية ولخدمة شعبه، فأراد أن يوصل رسالة لكل من يكرس حياته لخدمة شعبه بأنه مستهدف".

وأشارت: "المدافعون عن كرامة الجبال يتعرضون للخيانة والخطف، كخطف مجموعة الكريلا التي لا زلنا نجهل مصيرها إلى اليوم، ونستغرب كيف لكردي أن يغدر بأخيه الكردي بدم بارد؟ ويضع يده في يد استخبارات دولة الاحتلال التركي".

(ن ك/ج)

ANHA